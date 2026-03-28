UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
Galatasaray, futbolculara toplam 19.3 milyon euro ödeme yaparak borçsuzluk belgesini UEFA'ya iletti.

  • Galatasaray, UEFA'ya borçsuzluk belgesi gönderdi.
  • Galatasaray, futbolculara toplam 19.3 milyon euro ödeme yaptı.
  • Galatasaray, Juventus maçından elde ettiği 11.8 milyon euro geliri futbolculara dağıttı.

Galatasaray yönetimi, futbolculara yaptığı yüksek tutarlı ödeme ile dikkat çekerken, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren borçsuzluk belgesini UEFA'ya iletti.

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

19.3 MİLYON EURO FUTBOLCULARA ÖDENDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolculara toplamda 19.3 milyon euro (988 milyon TL) ödeme yaptığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre bu tutarın 7.5 milyon euroluk kısmı daha önce ödenirken, son olarak 11.8 milyon euro (604.5 milyon TL) daha oyunculara verildi.

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA GELİRİ MORAL OLDU

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek 11.8 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, bu kazancı bekletmeden futbolculara dağıttı. Yönetimin bu hamlesiyle takımın şampiyonluk yarışındaki motivasyonunun artırılması hedeflendi.

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

PRİMLER DE ÖDEMEYE DAHİL EDİLDİ

Yapılan ödemelerin içerisinde Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına ait primlerin de yer aldığı aktarıldı. Böylece futbolcuların tüm hak edişlerinin eksiksiz şekilde karşılandığı ifade edildi.

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

BORÇSUZLUK BELGESİ UEFA'YA SUNULDU

Futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan Galatasaray yönetimi, söz konusu belgeyi UEFA'ya göndererek finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini resmileştirdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

PARAYA BAK BEE ÖĞRETMEN KİRAMI ÖDERMİYİM DERDİNDE 90 DK KOŞUP KAZANILAN PARAYA BAK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor!
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar