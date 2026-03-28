MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

MHP'de son 24 saate yaşananlar Türk siyasetine bomba gibi düştü.

AJAN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in “MHP’ye sızan ajan” paylaşımı ortalığı karıştırdı. Yönter o payalşımında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

SEMİH YALÇIN RETWEET ETTİ SONRA KALDIRDI

Öte yandan Yönter'in ajan paylaşımını paylaşımını bir diğer MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da retweet etti. Daha sonra Yalçın bu retweeti kaldırdı.

