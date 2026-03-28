MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Yönter'i istifaya götüren "ajan" paylaşımını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da alıntıladığı ortaya çıktı. Yalçın'ın daha sonra bu paylaşımı kaldırdığı görüldü.

MHP'de son 24 saate yaşananlar Türk siyasetine bomba gibi düştü.

AJAN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in “MHP’ye sızan ajan” paylaşımı ortalığı karıştırdı. Yönter o payalşımında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

SEMİH YALÇIN RETWEET ETTİ SONRA KALDIRDI

Öte yandan Yönter'in ajan paylaşımını paylaşımını bir diğer MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da retweet etti. Daha sonra Yalçın bu retweeti kaldırdı.

Yorumlar (2)

Untroll:

burdaki ajan dediği dümenci yıldızlıdan kasıt denizci amiral mi

Revolver:

Mhp nin bir siyasi çizgisi kalmamıştır. kendini feshedip akp ye katılmalıdır. Dem partiye de katılabilirler, çok yakınlar..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

