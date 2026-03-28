Haberler

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, GS Store markasını farklı bir alana taşıyarak 'GS Store Cafe' konseptiyle hizmet vermeyi planlıyor. Yeni konseptle birlikte Galatasaray, sadece ürün satışıyla sınırlı kalmayarak sosyal alanlar oluşturmayı ve taraftarların bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası yaratmayı amaçlıyor.

Süper Lig'in önde gelen kulüplerinden Galatasaray, ticari faaliyetlerini genişletmeye yönelik dikkat çeken bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

GS STORE CAFE PROJESİNDE SONA GELİNDİ

Burhan Can Terzi'nin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, GS Store markasını farklı bir alana taşıyarak "GS Store Cafe" konseptiyle hizmet vermeyi planlıyor. Taraftar deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefleyen proje için son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

TARAFTAR DENEYİMİ GENİŞLETİLECEK

Yeni konseptle birlikte Galatasaray, sadece ürün satışıyla sınırlı kalmayarak sosyal alanlar oluşturmayı ve taraftarların bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası yaratmayı amaçlıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Yargic:

Akıllıca! cafelerden de gelir elde edecek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

