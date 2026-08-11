ÇERÇEVE YASA OYLAMASI (İSİM LİSTESİ) Çerçeve yasa oylamasında kim “evet”, kim “hayır” dedi?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Peki, Çerçeve yasa oylamasında kim “evet”, kim “hayır” dedi? Detaylar haberimizde.

ÇERÇEVE YASA OYLAMASI (İSİM LİSTESİ)

Gerçekleştirilen oylamaya 592 milletvekilinden 561’i katıldı. Oylama sonucunda teklif 467 evet, 87 hayır ve 7 çekimser oyla kabul edilirken, 31 milletvekili oylamada yer almadı.

Oylamanın ardından hangi milletvekilinin kabul, hangisinin ret veya çekimser oy kullandığı ve hangi milletvekillerinin oylamaya katılmadığı merak konusu oldu. Partilerin oy dağılımları da oylamanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

AK Parti, DEM Parti, MHP, TİP, EMEP ve bazı diğer siyasi parti gruplarında ağırlıklı olarak “evet” oyu kullanılırken, İYİ Parti’deki 29 milletvekilinin tamamı “hayır” oyu verdi. Yeni Parti grubunda ise 35 milletvekili “evet”, 54 milletvekili “hayır” oyu kullandı.

ÇERÇEVE YASA OYLAMASINDA KİM “EVET”, KİM “HAYIR” DEDİ?

Çerçeve Yasa oylamasında toplam 561 milletvekili oy kullandı. Teklifin kabul edilmesi için yapılan oylamada 467 milletvekili evet, 87 milletvekili hayır, 7 milletvekili ise çekimser oy verdi. Bunun yanında 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

Parti grupları incelendiğinde AK Parti’den 268, Yeni Parti’den 35, DEM Parti’den 55, MHP’den 44, CHP’den 29, Yeni Yol’dan 16, bağımsızlardan 7, HÜDA PAR’dan 4, TİP’ten 3, EMEP’ten 2, DBP’den 2, DSP’den 1 ve Saadet Partisi’nden 1 milletvekili “evet” oyu kullandı.

“Hayır” oylarının dağılımında ise Yeni Parti’den 54, İYİ Parti’den 29, CHP’den 2, bağımsızlardan 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili yer aldı.

Çekimser oy kullanan 7 milletvekili ise Yeni Yol’dan 3 ve Yeniden Refah Partisi’nden 4 milletvekilinden oluştu.

AK PARTİ OYLARI

TBMM’de 277 sandalyesi bulunan AK Parti grubundan 268 milletvekili “evet” oyu kullandı. AK Parti grubunda 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Kabul (Evet) - 268 milletvekili:

Adana: Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, Ömer Çelik

Adıyaman: Hüseyin Özhan, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Resul Kurt

Afyonkarahisar: Ali Özkaya, Hasan Arslan, İbrahim Yurdunuseven

Ağrı: Ruken Kilerci

Aksaray: Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy

Amasya: Haluk İpek, Hasan Çilez

Ankara: Ahmet Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Murat Alparslan, Mustafa Nedim Yamalı, Orhan Yegin, Osman Gökçek, Vedat Bilgin, Zehranur Aydemir, Zeynep Yıldız, Ömer İleri

Antalya: Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Serap Yazıcı Özbudun, Tuba Vural Çokal

Ardahan: Kaan Koç

Artvin: Faruk Çelik

Aydın: Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen

Balıkesir: Ali Taylan Öztaylan, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, İsmail Ok

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Ferhat Nasıroğlu

Bayburt: Orhan Ateş

Bilecik: Halil Eldemir

Bingöl: Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata

Bitlis: Turan Bedirhanoğlu

Bolu: Yüksel Coşkunyürek

Burdur: Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz

Bursa: Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Efkan Ala, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Varank, Mustafa Yavuz, Osman Mesten, Refik Özen

Çanakkale: Ayhan Gider

Çankırı: Muhammet Emin Akbaşoğlu

Çorum: Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatcı

Denizli: Cahit Özkan, Nilgün Ök, Şahin Tin

Diyarbakır: Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman

Düzce: Ayşe Keşir, Ercan Öztürk

Edirne: Fatma Aksal

Elazığ: Ejder Açıkkapı, Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı

Erzincan: Süleyman Karaman

Erzurum: Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Selami Altınok

Eskişehir: Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, İdris Nebi Hatipoğlu

Gaziantep: Abdulhamit Gül, Ali Şahin, Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Mesut Bozatlı

Giresun: Ali Temür, Nazım Elmas

Gümüşhane: Celalettin Köse

Hatay: Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan

Iğdır: Cantürk Alagöz

Isparta: Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun

İstanbul: Adem Yıldırım, Azmi Ekinci, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Büşra Paker, Cüneyt Yüksel, Derya Ayaydın, Erkan Kandemir, Ersin Beyaz, Halis Dalkılıç, Halit Yerebakan, Hasan Turan, Hulusi Şentürk, İsmail Erdem, İsa Mesih Şahin, Mehmet Selim Ensarioğlu, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Nilhan Ayan, Nimet Özdemir, Nurettin Alan, Oğuz Üçüncü, Rabia İlhan, Rümeysa Kadak, Seda Gören, Sena Nur Çelik Kanat, Serkan Bayram, Sevan Sıvacıoğlu, Suat Pamukçu, Süleyman Soylu, Seyithan İzsiz, Tuğba Işık Ercan, Yahya Çelik, Yücel Arzen Hacıoğulları, Zafer Sırakaya, Özlem Zengin, Ümmügülşen Öztürk, Şamil Ayrım, Şengül Karslı, Yıldız Konal Süslü

İzmir: Ceyda Bölünmez Çankırı, Eyyüp Kadir İnan, Fehmi Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar, Şebnem Bursalı Aksoy

Kahramanmaraş: İrfan Karatutlu, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici

Karabük: Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç

Karaman: Osman Sağlam, Selman Oğuzhan Eser

Kars: Adem Çalkın

Kastamonu: Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay

Kayseri: Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Hulusi Akar, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu

Kilis: Ahmet Salih Dal

Kırıkkale: Mustafa Kaplan

Kırklareli: Ahmet Gökhan Sarıçam

Kırşehir: Necmettin Erkan

Kocaeli: Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu

Konya: Abdullah Ağralı, Hasan Ekici, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Ünal Karaman

Kütahya: Adil Biçer, Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı

Malatya: Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca

Manisa: Ahmet Mücahit Arınç, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal

Mardin: Faruk Kılıç, Muhammed Adak

Mersin: Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır, Havva Sibel Söylemez, Nureddin Nebati

Muğla: Kadem Mete, Yakup Otgöz

Muş: Mehmet Emin Şimşek

Nevşehir: Emre Çalışkan, Süleyman Özgün

Niğde: Cevahir Uzkurt

Ordu: İbrahim Ufuk Kaynak, Mahmut Özer, Mustafa Hamarat

Osmaniye: Derya Yanık, Seydi Gülsoy

Rize: Harun Mertoğlu, Muhammed Avcı

Sakarya: Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Çiğdem Erdoğan

Samsun: Ersan Aksu, Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan

Siirt: Mervan Gül

Sinop: Nazım Maviş

Sivas: Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy

Şanlıurfa: Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Bekir Bozdağ, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak, İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Faruk Pınarbaşı

Şırnak: Arslan Tatar

Tekirdağ: Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül

Tokat: Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt

Trabzon: Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın

Uşak: Fahrettin Tuğrul, İsmail Güneş

Van: Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu

Yalova: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

Yozgat: Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan

Zonguldak: Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı, Saffet Bozkurt

Oylamaya katılmayan 9 milletvekili:

Yıldırım Tuğrul Türkeş, Kürşad Zorlu, İsmail Emrah Karayel, Ahmet Ersagun Yücel, Sami Çakır, Tahir Akyürek, Bülent Tüfenkci, Lütfi Bayraktar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

YENİ PARTİ OYLARI

Yeni Parti grubunda toplam 91 sandalye bulunurken, oylamada 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Gamze Taşcıer ve Ulaş Karasu ise oylamaya katılmadı.

Kabul (Evet) - 35 milletvekili:

Bilal Bilici, Burhanettin Bulut, Aliye Timisi Ersever, Aylin Yaman, Murat Emir, Okan Konuralp, Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Aykut Kaya, Cavit Arı, Bülent Tezcan, Yaşar Tüzün, İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Ali Gökçek, Doğan Demir, Evrim Rızvanoğlu Emir, Gökan Zeybek, Gökhan Günaydın, Namık Tan, Turan Taşkın Özer, Türkan Elçi, Yunus Emre, Zeynel Emre, Özgür Karabat, Ahmet Tuncay Özkan, Yüksel Taşkın, Harun Özgür Yıldızlı, Özgür Özel, Özgür Erdem İncesu ve Asu Kaya.

Ret (Hayır) - 54 milletvekili:

Ayhan Barut, Orhan Sümer, Reşat Karagöz, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Uğur Bayraktutan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül, Ensar Aytekin, İzzet Akbulut, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Tahtasız, Şeref Arpacı, İbrahim Arslan, Melih Meriç, Elvan Işık Gezmiş, Servet Mullaoğlu, Hikmet Yalım Halıcı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Cemal Enginyurt, Fethi Açıkel, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Ednan Arslan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun, Murat Bakan, Seda Kâya Ösen, Ümit Özlale, İsmail Atakan Ünver, Aşkın Genç, Fahri Özkan, Metin İlhan, Mühip Kanko, Nail Çiler, Veli Ağbaba, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Talat Dinçer, Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Ayça Taşkent, Murat Çan, Barış Karadeniz, Sibel Suiçmez, Mahmut Tanal, Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Talih Özcan.

Oylamaya katılmayanlar:

Gamze Taşcıer ve Ulaş Karasu.

DEM PARTİ OYLARI

DEM Parti grubunda 56 sandalye bulunurken, 55 milletvekili evet oyu kullandı. Çiçek Otlu ise sağlık sorunu nedeniyle oylamaya katılamadı.

Kabul (Evet) - 55 milletvekili:

Tülay Hatimoğulları Oruç, Heval Bozdağ, Nejla Demir, Sırrı Sakik, Hakkı Saruhan Oluç, Mehmet Rüştü Tiryaki, Zeynep Oduncu Kutevi, Ömer Faruk Hülakü, Hüseyin Olan, Semra Çağlar Gökalp, Adalet Kaya, Berdan Öztürk, Ceylan Akça Cupolo, Halide Türkoğlu, Mehmet Kamaç, Osman Cengiz Çandar, Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen, Meral Danış Beştaş, Onur Düşünmez, Vezir Coşkun Parlak, Öznur Bartin, Yılmaz Hun, Celal Fırat, Cengiz Çiçek, Keziban Konukcu Kok, Özgül Saki, Burcugül Çubuk, İbrahim Akın, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Beritan Güneş Altın, George Aslan, Kamuran Tanhan, Salihe Aydeniz, Ali Bozan, Perihan Koca Doğan, Sezai Temelli, Sümeyye Boz Çakı, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Tuncer Bakırhan, Dilan Kunt Ayan, Ferit Şenyaşar, Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez, Nevroz Uysal Aslan, Ayten Kordu, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varli, Mahmut Dindar, Pervin Buldan, Sinan Çiftyürek ve Zülküf Uçar.

Oylamaya katılmayan:

Çiçek Otlu.

MHP OYLARI

MHP’nin 46 sandalyesinden 44 milletvekili evet oyu kullandı. Celal Adan ve İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı.

Kabul (Evet) - 44 milletvekili:

Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, Mehmet Taytak, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Ekrem Gökay Yüksel, Fevzi Zırhlıoğlu, İsmet Büyükataman, Pelin Yılık, Vahit Kayrıcı, Semih Işıkver, Kamil Aydın, Sermet Atay, Ertuğrul Gazi Konal, Musa Küçük, Lütfi Kaşıkçı, Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Tamer Osmanağoğlu, Zuhal Karakoç, İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy, Halil Öztürk, Saffet Sancaklı, Konur Alp Koçak, Mustafa Kalaycı, Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, Erkan Akçay, Levent Uysal, Filiz Kılıç, Cumali İnce, Naci Şanlıtürk, Devlet Bahçeli, Muhammed Levent Bülbül, İlyas Topsakal, Ahmet Özyürek, İbrahim Özyavuz, Yücel Bulut ve İbrahim Ethem Sedef.

Oylamaya katılmayanlar:

Celal Adan ve İzzet Ulvi Yönter.

CHP OYLARI

CHP grubundan 29 milletvekili evet, 2 milletvekili hayır oyu kullandı. 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Kabul (Evet) - 29 milletvekili:

Müzeyyen Şevkin, Deniz Demir, Semra Dinçer, Sururi Çorabatır, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Ediz Ün, Gürsel Erol, Hasan Öztürkmen, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi, Kadri Enis Berberoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Ali Öztunç, Cevdet Akay, İnan Akgün Alp, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Gülcan Kış, Cem Avşar, Faik Öztrak, Kadim Durmaz ve Ali Karaoba.

Ret (Hayır) - 2 milletvekili:

Jale Nur Süllü ve İlhan Kesici.

Oylamaya katılmayan 14 milletvekili:

Serkan Sarı, Aysu Bankoğlu, Türker Ateş, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Vecdi Gündoğdu, Selma Aliye Kavaf, Ömer Fethi Gürer, Mustafa Adıgüzel, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar ve Tahsin Becan.

İYİ PARTİ OYLARI

İYİ Parti’nin TBMM’deki 29 milletvekilinin tamamı Çerçeve Yasa oylamasına katıldı ve teklif için hayır oyu kullandı. Böylece parti grubunda oylamaya ilişkin herhangi bir fire yaşanmadı.

Ret (Hayır) - 29 milletvekili:

Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Ahmet Eşref Fakıbaba, Yüksel Arslan, Uğur Poyraz, Ömer Karakaş, Burak Dalgın, Turhan Çömez, Hasan Toktaş, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Rıdvan Uz, Yasin Öztürk, Mehmet Akalın, Mehmet Mustafa Gürban, Adnan Şefik Çirkin, Burak Akburak, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Mustafa Cihan Paçacı, Dursun Müsavat Dervişoğlu, Hüsmen Kırkpınar, Lütfü Türkkan, Şenol Sunat, Burhanettin Kocamaz, Metin Ergun, Erhan Usta, Selcan Taşcı, Yavuz Aydın ve Lütfullah Kayalar.

YENİ YOL OYLARI

Yeni Yol grubunda toplam 20 sandalye bulunuyor. Oylamada 16 milletvekili evet, 3 milletvekili çekimser oy kullandı. Ankara Milletvekili İdris Şahin ise oylamaya katılmadı.

Kabul (Evet) - 16 milletvekili:

Sadullah Kısacık, Mesut Doğan, Sadullah Ergin, Şerafettin Kılıç, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Atmaca, Ertuğrul Kaya, Necmettin Çalışkan, Birol Aydın, Bülent Kaya, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Kaya, Mustafa Bilici, Mehmet Emin Ekmen ve Mehmet Karaman.

Çekimser - 3 milletvekili:

Sema Silkin Ün, Elif Esen ve Selçuk Özdağ.

Oylamaya katılmayan:

İdris Şahin.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARI

Bağımsız milletvekilleri arasında 7 kişi evet, 1 kişi hayır oyu kullandı. 2 bağımsız milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Kabul (Evet) - 7 milletvekili:

Ahmet Zenbilci, Ramazan Kaşlı, İsmail Akgül, Hasan Basri Sönmez, Mustafa Yeneroğlu, Selim Temurci ve Mustafa Demir.

Ret (Hayır) - 1 milletvekili:

Koray Aydın.

Oylamaya katılmayanlar:

Adnan Beker ve Ümit Dikbayır.

DİĞER SİYASİ PARTİLERİN OYLARI

Oylamada TBMM’de temsil edilen diğer siyasi partilerden de farklı yönde oylar çıktı.

HÜDA PAR: Faruk Dinç, Serkan Ramanlı, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Şahzade Demir olmak üzere 4 milletvekili “evet” oyu kullandı.

Yeniden Refah Partisi: Ali Yüksel, Doğan Bekin, Mehmet Aşıla ve Muhammed Ali Fatih Erbakan olmak üzere 4 milletvekili “çekimser” kaldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Ahmet Şık, Erkan Baş ve Saliha Sera Kadıgil olmak üzere 3 milletvekili “evet” oyu verdi.

Emek Partisi (EMEP): İskender Bayhan ve Sevda Karaca Demir olmak üzere 2 milletvekili “evet” oyu kullandı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar olmak üzere 2 milletvekili “evet” dedi.

Demokrat Parti (DP): Haydar Altıntaş “hayır” oyu kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP): Mehmet Önder Aksakal “evet” oyu verdi.

Saadet Partisi: Mahmut Arıkan “evet” oyu kullandı.

ÇERÇEVE YASA OYLAMASININ TOPLAM SONUCU

TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Çerçeve Yasa oylamasına 561 milletvekili katıldı. Yapılan oylamada teklif 467 oyla kabul edilirken, 87 milletvekili ret oyu verdi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Meclis’te bulunan 592 milletvekilinden 31’i oylamaya katılmadı.

Oylamanın genel sonucu şu şekilde gerçekleşti:

467 milletvekili “evet” oyu kullandı.

87 milletvekili “hayır” oyu kullandı.

7 milletvekili “çekimser” kaldı.

31 milletvekili oylamaya katılmadı.

Toplam milletvekili sayısı 592 oldu.

Oylamaya katılan milletvekili sayısı 561 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla birlikte 12 maddelik Çerçeve Yasa kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.