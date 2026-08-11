Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Suriye'de mahkemenin devrik lider Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necib hakkında verdiği idam kararı ülkede büyük coşku ve sevinçle karşılandı.

YAKINLARI KAYBEDENLER KARARDAN MUTLU

Şam'daki Adliye Sarayı çevresinde toplanan Suriyeliler, Beşşar Esed ve eski rejim yetkilileri hakkında açıklanan idam kararı sonrası sevinç gösterileri düzenledi. Suriyeliler, açıklanan karar sonrası yaşadıkları sevinci ve duygularını anlattı.

Suriye'nin Dera kentinde 2011'de başlayan olaylarda yakınlarını kaybeden Adnan Mesalime, devrik rejim yetkilileri hakkında verilen karardan çok memnun olduklarını dile getirdi. Aralarında Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necib'in de bulunduğu eski rejimin bazı yetkililerinin yargılandığı davada sanıklar hakkında verilen idam kararını doğru bulduğunu vurgulayan Mesalime, yargılama sürecinin kesinlikle hukuki usullere uygun yürütüldüğünü ifade etti.

"GERÇEK BİR YARGILAMAYDI"

Mesalime, davanın uluslararası denetim ve gözetim altında yürütüldüğünü, insan hakları kuruluşları ile uluslararası örgütlerin duruşmaları takip ettiğini vurguladı.

Davacıların taleplerini sunabildiğini, sanıklara da kendilerini savunma ve tanık gösterme imkanı tanındığını belirten Mesalime, "Bu, devrik rejim dönemindeki mahkemelerde yapılan yargılamalar gibi değildi, gerçek bir yargılamaydı." dedi.

"ASIL BÜYÜK BAYRAM DERA'DA"

Kararın geçiş dönemi adaletinin sağlanması ve mağdurların haklarının teslim edilmesi açısından doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyleyen Mesalime, "Suriye halkına karşı suç işleyenlerin hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Dera halkının uzun yıllar büyük zulme maruz kaldığını vurgulayan Mesalime, "Dera halkı bugün çok mutlu. Bugün bizim için bayram. Ancak asıl büyük bayram Dera'da." ifadelerini kullandı.

MAHKEMENİN ALDIĞI KARAR DERA HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dera'da 2011'de başlayan olaylarda yakınlarını kaybeden bir diğer Suriyeli olan Ramzi Ebu Nebut da eski rejim yetkilileri hakkında verilen mahkeme kararının geçiş dönemi adaletinin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Ebu Nebut, mahkeme sürecinde yasal yargılama usullerinin yerine getirildiğini belirtti.

Dera halkının uzun yıllar zulme maruz kaldığını ve çok sayıda ailenin yerinden edildiğini dile getiren Ebu Nebut, mahkemenin aldığı kararın tüm Suriyeliler, özellikle de Dera halkı için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ebu Nebut, kararın tüm Suriyelilere adaletin sağlanacağı yönünde bir mesaj vermesini ve mağdurların haklarının teslim edilmesi sürecinin başlangıcı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA