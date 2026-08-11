Büyükçekmece'de gök taşının düşme anı kamerada

İstanbul'da dün gece atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYDEDİLDİ

Olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, gözle net olarak görüldü.

DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı araç içi kamerasına yansıdı. Gök taşının düşme anı Arnavutköy ve Küçükçekmece'de de güvenlik kameralarına yansırken cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı