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Büyükçekmece'de gök taşının düşme anı kamerada

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Büyükçekmece'de gök taşının düşme anı kamerada
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İstanbul'da dün gece saat 01.00 sıralarında atmosfere giren bir gök taşı, gökyüzünü kısa süreliğine aydınlattı. Büyükçekmece, Arnavutköy ve Küçükçekmece'den görülen meteorun düşme anı, güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da dün gece atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYDEDİLDİ

Olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, gözle net olarak görüldü. 

DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı araç içi kamerasına yansıdı. Gök taşının düşme anı Arnavutköy ve Küçükçekmece'de de güvenlik kameralarına yansırken cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Öğretmen:

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