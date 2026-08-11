Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken Oğuz Aydın'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekiplerinden Amedspor'un milli futbolcunun transferiyle ilgilendiği belirtildi.

İMZA AŞAMASINA GEÇMEYE HAZIR

Amedspor'un Oğuz Aydın'ın şartları kabul etmesi halinde transferi sonuçlandırmak için imza aşamasına geçmeye hazır olduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda Oğuz Aydın'ın vereceği kararın belirleyici olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE AYRILACAK İSİMLER MERAK KONUSU

Sarı-lacivertli takımda kadroya katılacak futbolcular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Oğuz Aydın'ın kendisine gelen teklifler arasında öne çıkan futbolculardan biri olduğu aktarıldı. Amedspor'un ilgisinin ardından milli futbolcunun geleceği konusunda yaşanacak gelişmeler bekleniyor.