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Batman'da akrep istilası: Vatandaşlar ilaçlama istiyor

Batman'da akrep istilası: Vatandaşlar ilaçlama istiyor
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Batman'ın Binatlı köyünde artan sıcaklıklarla çoğalan akrepler, vatandaşları tedirgin ediyor. Köy sakinleri, özellikle akşamları ev ve sokaklarda görülen akrepler nedeniyle yetkililerden acil ilaçlama yapılmasını talep ediyor.

Batman merkeze bağlı Binatlı köyünde artan sıcaklıkla birlikte çoğalan akrepler vatandaşları tedirgin ediyor. Köy sakinleri, bölgenin acilen ilaçlanmasını istedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla yuvalarından çıkan akrepler, özellikle akşam saatlerinde sokaklarda ve evlerin içinde görülmeye başlandı. Akrepler nedeniyle çocukların ve yaşlıların dışarı çıkmakta güçlük çektiğini belirten vatandaşlar, yetkililere ilaçlama çağrısında bulundu.

Köy sakinlerinden Orhan Tekin, akreplerin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Özellikle akşam saatlerinde akrepler yuvalarından çıkıyor. Sokak aralarında ve evlerimizin içinde akrep görmek mümkün. Ayakkabılarımızı bile giymeden önce 'ne olur ne olmaz' diye kontrol ediyoruz. Yaşlılarımız ve çocuklarımız akrepler yüzünden sokağa çıkamaz hale geldi" dedi.

Durumu defalarca yetkililere ilettiklerini ancak henüz sonuç alamadıklarını öne süren Tekin, "İlaçlama yapılması için mutlaka birini akrep mi sokması gerekiyor? Köyün tamamının bir an önce ilaçlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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