Ankara Elektrik Kesintisi: 5-6 Eylül Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Akyurt ve Beypazarı kesintisi ne kadar sürecek?

Başkent EDAŞ, başkentte yürüttüğü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bu hafta beş ilçede planlı elektrik kesintisine gidiyor. Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Akyurt ve Beypazarı'nda 5 Eylül Cumartesi gününden 9 Eylül Çarşamba gününe kadar onlarca mahalle, cadde ve sokakta belirlenen saatler arasında elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların söz konusu tarih ve saat aralıklarında elektrikli cihazlarını önceden kontrol etmesi ve gerekli tedbirleri alması öneriliyor. İşte ilçe ilçe Ankara elektrik kesintisi detayları.

ÇANKAYA

Çankaya'da toplam 22 elektrik kesintisi planlandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 09.15 ile 11.30 arasında Ant, Bağ, Bükülmez, Ahmet Haşim, Ninni ve Nimet caddelerinde elektrik verilemeyecek. Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında 1450 numaralı cadde ile Mevlana Caddesi'nde, saat 13.00 ile 15.00 arasında ise 953, 996/1, 970, 965, 994, 956, 963, 1006, 982, 962, 964, 959, 931, 1000 ve 996 numaralı caddelerde kesinti yaşanacak. Saat 15.00 ile 16.30 arasında Avni Akyol, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Beynamçiftlik Mevkii, Atatürk, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Bahçelievler, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde, saat 15.30 ile 17.30 arasında ise 1036, 934, 945, 938, 935, 942, 970, 934/2, 937, 939, 931, 933, 953, 896/2 ve 936 numaralı caddeler ile Sabit Sağıroğlu Caddesi'nde elektrikler kesilecek.

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 ile 10.30 arasında Sabit Sağıroğlu ve Zülfü Tigrel caddelerinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü bölgesinde, saat 09.15 ile 17.15 arasında 399/2, 149, 120, İncesu, Ziya Oralay, 151, 118 ve 116 numaralı cadde ve sokaklarda bakım çalışması yapılacak. Saat 11.00 ile 12.30 arasında Elif Naci, Rafet Canitez, 1026 numaralı cadde ve Zülfü Tigrel'de, saat 14.00 ile 15.30 arasında Öksüzlü, Ümit Yaşar, A. Fuat Cebesoy, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rasih Kaplan, Nisan, Sabit Sağıroğlu, Arif Nihat Asya, Mustafa Fehmi Gerçeker, Rafet Canitez ve Şehit Hakan Kandemir caddelerinde, saat 16.00 ile 17.30 arasında ise Tevfik Kış, 629 numaralı cadde ve Kudüs Caddesi'nde elektrik kesintisi olacak.

8 Eylül Salı günü saat 09.00 ile 10.30 arasında 3263, 3254, 3250, 3256, 3247, Şehit Necdet Yılmaz, 3262, 3257, 3259, 3258 ve 3251 numaralı caddelerde, saat 09.00 ile 11.00 arasında 670, Şehit Ali Başpınar, 663, 671, 665, 659/2, 664 ve Şehit Aytekin Yavuz caddelerinde, saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, 499 numaralı cadde, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor bölgesinde elektrik verilemeyecek. Saat 11.00 ile 12.30 arasında 3297 ve 3298 numaralı caddelerde, saat 14.00 ile 15.30 arasında 3381/1 ve 5027 numaralı caddelerde, saat 16.00 ile 17.30 arasında ise 3346, 4841, 4835, 3640 ve 4844 numaralı caddelerde kesinti yaşanacak.

9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 11.30 arasında ve saat 13.00 ile 15.00 arasında Güneypark bölgesinde günün farklı saatlerinde iki ayrı kesinti planlandı. Saat 09.00 ile 17.00 arasında Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü bölgesinde bir önceki güne benzer şekilde tüm gün sürecek yeni bir kesinti yapılacak. Saat 09.30 ile 17.30 arasında Şehit Ersan ve Çobanyıldızı caddelerinde elektrik kesilecek. Aynı saat aralığında Merkez, Vakıf Evleri, Saz, Mareşal Fevzi Çakmak, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, E90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Okul, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, Köyiçi 1. Kısım, Köyiçi 2. Kısım, Mezarlık Üstü, Ihlamur, Karanfil ve Mavi Marmara ile çevresindeki 1533, 1538, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1551, 1552, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1563, 1564, 1568, 1569, 1599, 1601, 1603, 1609 ve 1645 numaralı caddelerde de geniş kapsamlı bir kesinti yaşanacak.

ETİMESGUT

Etimesgut'ta 22 elektrik kesintisi planlandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında 97 numaralı cadde, 1. TBMM ve Sivas Kongresi caddelerinde, saat 09.30 ile 17.00 arasında 1773 numaralı cadde, Mimarsinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Piri Reis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal caddelerinde tüm gün sürecek geniş çaplı bir kesinti yaşanacak. Saat 11.30 ile 13.30 arasında 83 ve 85 numaralı caddelerde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Erzurum Kongresi Caddesi ve 83 numaralı caddede elektrik verilemeyecek.

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara Yolu, Orhan Bey, Güllü, Nilüfer, Karanfil, Kamelya, Şehit Kadir Özcan, Sümbül, Begonya ve Lale caddelerinde, saat 11.30 ile 13.30 arasında Erzurum Kongresi, Ertuğrulbey, Söğüt ve Şehit Ümit Bölükoğlu caddeleri ile çevresindeki 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35 ve 36 numaralı caddelerde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Domaniç, Kasımpatı, Sümbül, Lale ve Şehit Kadir Özcan caddelerinde kesinti olacak.

8 Eylül Salı günü ilçede dokuz ayrı kesinti planlandı. Saat 09.00 ile 10.30 arasında 3263, 3254, 3250, 3256, 3247, Şehit Necdet Yılmaz, 3262, 3257, 3259, 3258 ve 3251 numaralı caddelerde, saat 09.00 ile 11.00 arasında Orhan Bey ve 2655 numaralı caddede, saat 09.00 ile 12.00 arasında 4356 numaralı cadde, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat ve Hicret caddeleri ile çevresindeki 4331, 4338, 4339, 4340, 4347, 4351, 4353, 4368, 4370, 4385 ve 4415 numaralı caddelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Saat 09.30 ile 11.30 arasında S.S. Metro Mühendislik Konut Yapı Kooperatifi, S.S. Karçamı ve 3607 numaralı caddede, saat 10.00 ile 13.00 arasında Dumlupınar Caddesi ve Eskişehir Yolu üzerindeki Ballı Kuyumcu mevkiinde çalışma yapılacak. Saat 11.30 ile 13.30 arasında 2665, 2667 ve 2668 numaralı caddelerde, saat 12.30 ile 14.30 arasında Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş ve Şehitali bölgesinde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Söğüt, Sümbül ve Orhan Bey caddeleri ile 159, 2657 ve 2667 numaralı caddelerde bir kesinti, aynı saatlerde Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş, Ahiboz, Bilgisayarcılar 92 ve Şehitali bölgesinde ise ikinci bir kesinti daha yaşanacak.

9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara Yolu'nda, saat 09.00 ile 12.00 arasında Selçuklular Caddesi ile 56, 63 ve 65 numaralı caddelerde, saat 09.30 ile 11.30 arasında Köy İçi, Tulumtaş ve çevresindeki 2437, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2582 ve 2583 numaralı caddelerde, saat 11.30 ile 13.30 arasında Ayaş Ankara Yolu ve Söğüt Caddesi'nde elektrik verilemeyecek. Saat 14.30 ile 15.30 arasında Karabağ Şehitleri, Kılıç ve Şehit Mehmet Çavuş caddeleri ile 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 ve 2639 numaralı caddelerde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Domaniç, Sardunya, Menekşe, Şehit Erdal Akkaya, Söğüt ve Şehit A. Taner Ekici caddelerinde kesinti yaşanacak.

GÖLBAŞI

Gölbaşı'nda 30 elektrik kesintisi planlandı; ilçe bu hafta en çok kesinti yaşayacak bölge oldu. 5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Köy İçi ve Afşar bölgesinde, saat 09.30 ile 11.30 arasında Velihimmetli Bağlar, Bağlar Mevkii ve Velihimmetli Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahiboz, Fatih, Fatih Caddesi ve Merkez Mahallesi ile çevresindeki 1, 5, 15, 23, 24, 49, 50, 4305, 4306, 4307, 4308, 4317, 4318, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324, 4334, 4335, 4339, 4341, 4345, 4347, 4348, 4351, 4352, 4357, 4358, 4359 ve 4360 numaralı caddelerde tüm gün sürecek bir kesinti, aynı saatlerde Karaömerli, Batı Kısım, Yeşilyurt, Kargalı, Karayavşan, Esen, Haymana Yolu, Hacı Bayram Veli, Ahırlıkuyu, Aşağı, Aşağı Şeyhali ve Yukarı Şeyh Ali bölgesinde ikinci bir tüm gün kesintisi daha olacak. Saat 12.30 ile 14.30 arasında Koparan77 ve Koparan bölgesinde, saat 15.00 ile 16.30 arasında Avni Akyol, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Beynamçiftlik Mevkii, Atatürk, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Bahçelievler, Beynam ve Serhat Evleri'nde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Seçkent Sitesi, Koparan77, Koparan ve Koparann bölgesinde elektrik verilemeyecek.

6 Eylül Pazar günü saat 09.00 ile 16.30 arasında Evren Yayıncılık ve 3062 numaralı caddede, saat 09.30 ile 17.00 arasında 3064 numaralı cadde ve Kumludere'de, saat 10.00 ile 17.30 arasında ise yeniden Evren Yayıncılık bölgesinde bakım çalışması yapılacak.

7 Eylül Pazartesi günü gece saat 01.00 ile 04.00 arasında Bilgen, Taşpınar ve 2805 numaralı caddede kısa süreli bir kesinti yaşanacak. Saat 09.00 ile 12.30 arasında ve saat 13.30 ile 17.30 arasında Şehit Selami Atabey Caddesi ile 832/2 Tek Lojmanları bölgesinde gün içinde iki ayrı kesinti olacak. Saat 09.30 ile 11.30 arasında Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu ve Ahmetçayırı'nda, aynı saatlerde S.S. Anadolu Bahçeşehir 80, 82 ve 83 ada bölgelerinde ikinci bir kesinti daha planlandı. Saat 09.30 ile 16.30 arasında 3200 numaralı cadde, Ankara Hububat Bakliyat Toptancılar İş Yeri ve Ahiboz'da, saat 12.30 ile 14.30 arasında Beşbin, Tulumtaş ve Ihlamur caddeleri ile 2607 ve 2608 numaralı caddelerde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise 2604 numaralı cadde ve Bahşili Yeşil Vadi Konut Yapı Kooperatifi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

8 Eylül Salı günü ilçede sekiz kesinti planlandı. Saat 09.00 ile 11.00 arasında Karaoğlan'da, saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahiboz, Fatih, Fatih Caddesi, Sakarya, Sarıkaya, Karapınar, Merkez Mahallesi ve Bağlar ile çevresindeki onlarca numaralı cadde ve sokakta (4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4317, 4318, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324, 4334, 4335, 4339, 4341, 4345, 4347, 4348, 4351, 4352, 4357, 4358, 4359 ve 4360 numaralı caddeler dahil) tüm gün sürecek geniş kapsamlı bir kesinti yaşanacak. Saat 09.45 ile 10.45 arasında Hacılar Köyü Yolu, Hacılar Küme ve Hacılar bölgesindeki 452, 453, 454, 458, 459, 460, 461, 462, 1099, 1390, 1397, 1408, 1409, 1410 ve 1414 numaralı caddelerde, saat 11.00 ile 12.00 arasında ise yine Hacılar Köyü Yolu, Karşıyaka Mahallesi ve Hacılar'a bağlı 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 442, 442/1, 442/2, 443, 444 ve 445 numaralı caddelerde elektrik kesintisi olacak. Saat 12.30 ile 14.30 arasında Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş ve Şehitali'de, saat 13.00 ile 14.00 arasında Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, saat 13.30 ile 14.30 arasında 538, 578, 603 ve 610 numaralı caddelerde, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş, Ahiboz, Bilgisayarcılar 92 ve Şehitali bölgesinde ikinci bir kesinti daha yaşanacak.

9 Eylül Çarşamba günü saat 09.30 ile 11.30 arasında Köy İçi, Tulumtaş ve 2437, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2582 ve 2583 numaralı caddelerde, saat 09.30 ile 17.00 arasında Ankara ve Gökçehüyük bölgesinde tüm gün sürecek bir kesinti, saat 12.30 ile 14.30 arasında 2576 numaralı caddede, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Ankara Şehir Yolu, Öz Çağla Kooperatifi ve Köy İçi ile 2301, 2388 ve 2410 numaralı caddelerde elektrik verilemeyecek.

AKYURT

Akyurt'ta 8 elektrik kesintisi planlandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 13.30 ile 14.45 arasında Ahmetadil, Baldıran, Şehit Cengiz Porsuk, Böğürtlen, Gülbaba, Anavatan, Şehit Tolga Akdaş, Beşiktaş, Nuri Pamir ve Kızlar Pınarı caddeleri ile 1071, 1077, 1112 ve 1113 numaralı caddelerde, saat 15.30 ile 16.45 arasında Ahmetadil ve Düzmamlay caddeleri ile çevresindeki 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1115, 1116, 1117, 1118, 1118/1, 1119, 1120, 1122, 1123 ve 1124 numaralı caddelerde, saat 16.00 ile 17.30 arasında ise Şehit Hamza Şimşek, Ayazağa, Şehit Kadir Yalçın, Şehit Fahrettin Poyraz ve Sağduyu caddeleri ile 1768, 1774, 1774/1, 1776, 1776/2, 1778, 1779, 1779/3, 1779/4, 1779/6, 1780, 1780/1, 1786, 1786/3, 1788/2 ve 1805 numaralı caddelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

6 Eylül Pazar günü saat 09.15 ile 11.15 arasında Çelikli, Akkent, Mustafa Özbek, Ulupınar, Yıldırım Beyazıt ve Büğdüz caddeleri ile 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 300 numaralı caddelerde elektrik verilemeyecek.

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Dümbelek İstasyon ve Karkın bölgesinde kısa süreli bir kesinti yaşanacak. Saat 09.30 ile 17.30 arasında ise ilçenin geniş bir bölümünü kapsayan tüm günlük bir kesinti planlandı. Bu kesintiden başta Kazım Karabekir, Babayakup, Ahmetadil, Nizam, Adile Naşit, Merkez, Bağlum, Dinar, Uğurlu, Aktepe, Turgut Özal, Anıttepe, Yeşil, Kemal Sunal, Sivaslı, Merzifon, Çeşme, Kavak, Girne, Kervan ve Tandoğan olmak üzere mahalle içindeki çok sayıda cadde ve sokak etkilenecek.

8 Eylül Salı günü saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Yukarı İmrahor Mahallesi, Orta İmrahor ve 499 numaralı caddede tüm gün sürecek bir kesinti yaşanacak. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Berat, Bacım, Selim Sırrı Tarcan, Adnan Menderes, Celal Bayar, Hürriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Ahmetadil, Babayakup, Temelli, Atatürk, Kazım Karabekir, Malazgirt, Piri Reis, Sanayi, İstasyon, Hüseyin Gazi, Sümbül, Tophane, Ihlamur, Şehit Kubilay, Demirel ve Mehmet Akif Ersoy caddeleri başta olmak üzere geniş bir bölgede ikinci ve daha kapsamlı bir kesinti daha yaşanacak.

BEYPAZARI

Beypazarı'nda 10 elektrik kesintisi planlandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında biri Dibecik Mücavir ve Dibecik bölgesini kapsayan, diğerinde ise etkilenecek sokakların paylaşılmadığı iki ayrı kesinti aynı anda başlayacak. Saat 09.00 ile 12.30 arasında Malazgirt, Ertuğrul Dönmez, Şirin 1, Şirin 2 ve Şehit Bünyamin Nacak caddelerinde, saat 13.30 ile 17.30 arasında ise Kemal Milaslı, Alparslan Türkeş ve Öner caddelerinde elektrik verilemeyecek.

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.30 ile 17.00 arasında Esentepe, Akkaya, Rüzgarlı, Emirtoz, Kader, Hürriyet, Gülveren, Göçer ve Kartal caddelerinde, saat 09.30 ile 15.30 arasında Dibekören, Şehit Halil Koçak, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu ve Oğuz caddelerinde, saat 10.00 ile 11.30 arasında ise 3, 4 ve 5 numaralı caddelerde kesinti yaşanacak.

8 Eylül Salı günü saat 09.30 ile 17.00 arasında Merkez, Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Ulusoy, Belediye Evleri, Boztepe Kuyular Mevkii, Vasfi Berisbek, Akif Bey, Aladağ, Alparslan Türkeş, Fatih, Kazım Karabekir, Ortakol, Güneş, Çimen, Ziyapaşa, Zümrüt, Zambak, Selin, Lale, Bahçeler, Akyazı, Madadın, Bülbül, Ayvaşık, Ali Kayaalp, Muhsin Yazıcıoğlu, Atlas, Boztepe ve Esertepe başta olmak üzere ilçenin büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı bir kesinti yaşanacak. Saat 10.00 ile 15.00 arasında ise Acısu'da ikinci bir kesinti daha olacak.

9 Eylül Çarşamba günü saat 09.30 ile 15.30 arasında Alparslan Türkeş, Akyazı ve Şeyh Şamil caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.