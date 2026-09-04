Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Galatasaray'da RAMS Başakşehir karşılaşmasında Victor Osimhen şoku yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı golcü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Galatasaray'ı karşılaşmada 1-0 öne geçiren golü atan Osimhen, daha sonra yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

33. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Victor Osimhen'in oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılmasının ardından Galatasaray teknik heyeti zorunlu değişikliğe gitti. Nijeryalı yıldız, 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Osimhen, oyundan çıkmasının ardından doğrudan kulübeye geçti.

OSIMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA:"BİLMİYORUM

Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili ilk bilgi ise devre arasında geldi. beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, yıldız golcünün soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktardı.

KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Osimhen'in sakatlığının boyutu henüz netlik kazanmadı. Galatasaray Sağlık Heyeti'nin yıldız futbolcunun durumunu yapılacak kontrollerin ardından değerlendirmesi bekleniyor. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte Osimhen'in sakatlığının durumu ve sahalardan uzak kalıp kalmayacağı netleşecek.

Kaynak: Haberler.com