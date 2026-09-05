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Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada Süleyman Sipahioğlu (71) ve kardeşi Selahattin Sipahioğlu (66) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyonetteki Süleyman Sipahioğlu (71) ve kardeşi Selahattin Sipahioğlu (66) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Yavuzlar köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 BBH 403 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetteki Selahattin Sipahioğlu ile ağabeyi Süleyman Sipahioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan Ömer Sipahioğlu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağabey ile kardeşinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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