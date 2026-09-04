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Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu

Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
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RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının 79. dakikasında Umut Bozok, Rafael Leao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Pozisyonun ardından futbolseverler, “Bu nasıl bir sertlik, bu nasıl bir hareket?” sözleriyle tepki gösterdi.

RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

UMUT BOZOK DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 79. dakikasında Umut Bozok ile Rafael Leao karşı karşıya geldi. Bozok'un rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Kadir Sağlam doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Umut Bozok'un oyundan ihraç edilmesiyle RAMS Başakşehir karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

"BU NASIL BİR SERTLİK?"

Umut Bozok'un kırmızı kartla sonuçlanan müdahalesi maçın öne çıkan anlarından biri oldu. Pozisyonu izleyen futbolseverler, müdahalenin sertliğine “Bu nasıl bir sertlik, bu nasıl bir hareket?” sözleriyle tepki gösterdi.

GALATASARAY 90+1'DE KAZANDI

Galatasaray, 2-2 devam eden karşılaşmada 90+1. dakikada Gabriel Sara'nın serbest vuruştan attığı golle 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve sarı-kırmızılılar sahadan üç puanla ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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