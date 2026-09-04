Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri merkezli yürütülen operasyonlarda 4 yeni nesil suç örgütünün çökertildiğini, belirlenen 46 şüpheliden 42'sinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençleri suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli ve güvenlik birimlerinin güçlü bir koordinasyonla hareket ettiğini belirtti. Bu kapsamda Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda dev operasyonlar gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA SOSYAL MEDYA TAKİBİ: 10 GÖZALTI

Antalya’da yürütülen çalışmalarda, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü ya da bu örgütlerin eylemlerine katılmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ MERKEZLİ 5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 32 GÖZALTI

Kayseri merkezli operasyonlarda ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği saptanan yeni nesil bir suç örgütü çökertildi. 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda tespit edilen 32 şüphelinin tamamı yakalandı. Arama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" MESAJI

Operasyonları başarıyla yürüten Başsavcılıklar, Emniyet teşkilatı ve kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi: "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İşte Bakan Gürlek'in o paylaşımı;