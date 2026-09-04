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Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli
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İsrail ile yaklaşık 3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına imza atan Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah mesaj geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklediklerini belirttiği açıklamasında, "Ankara bizimle iyi geçinmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza atan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye mesaj verdi. "Güçlenmesini istediğimiz Türkiye'nin Avrupa yolculuğu, Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli." diyen Miçotakis, "Ankara bizimle iyi geçinmeli." dedi.

İSRAİL İLE 3 MİLYAR EUROLUK ANLAŞMA

İsrail ile Yunanistan, 31 Ağustos'ta yaklaşık 3 milyar euro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını imzaladı.  İsrail Savunma Bakanlığı, anlaşmayı iki ülke arasındaki bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak nitelendirdi. Savunma anlaşmasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE “İYİ KOMŞULUK” ŞARTI

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelen Miçotakis, görüşmenin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa yolunu güçlendirmek istediğini belirten Miçotakis, Ankara'nın bunun için Atina ile iyi komşuluk ilişkileri kurması gerektiğini söyledi. Miçotakis, Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıfta bulunarak Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanmaması gerektiğini söyledi.

“AKTİF BİR SAVAŞ TEHDİDİ OLMAMALI”

Yunanistan Başbakanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır. Türkiye'nin Avrupa yolunu güçlendirmek istiyoruz, ancak bu, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkileri kurmakla birlikte ilerlemelidir. Ankara bizimle iyi geçinmeli. Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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