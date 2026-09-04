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Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu Haber Videosunu İzle
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemi için adliyeye ağzında sakızla girmesi kamuoyunda gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görüntülerine ilişkin açıklama oğlu Osman Gökçek'ten geldi. Osman Gökçek, babasının sağlık durumuna dikkat çekerek, "Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır" dedi.

  • Osman Gökçek, babası Melih Gökçek'in ağzında sakızla adliyeye gelmesinin şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek için olduğunu açıkladı.
  • Osman Gökçek, babasının savcıya ifade verdiği sırada sakız çiğneme gibi bir durumun mümkün olmadığını belirtti.

“Şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne ağzında sakızla gelen Melih Gökçek’in görüntülerine ilişkin oğlu Osman Gökçek’ten açıklama geldi. Babasının şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek için zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullandığını belirten Gökçek, savcıya ifade verdiği sırada böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"SAYGISIZLIK TEŞKİL ETTİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLERİ DÜZELTMEK İSTERİM"

Adliye girişinde basın mensupları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Osman Gökçek, "Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim" ifadelerini kullandı.

Babasının kronik rahatsızlığına vurgu yapan Gökçek, "Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır" diyerek ekrana yansıyan görüntülerin tamamen bu nedenden kaynaklandığını belirtti ve "Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur" diye ekledi.

"İFADE VERDİĞİ ESNADA BÖYLE BİR DURUM ZATEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Açıklamasında adli makamlara yönelik herhangi bir saygısızlığın söz konusu olmadığını savunan Osman Gökçek, resmi ifade işlemi sırasındaki duruma ilişkin ise "Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir" ifadelerine yer verdi. Gökçek, mesajını "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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Adliyeye girişi sırasında herkes görüntüdeki detaya takıldı

Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Yersen bunlarin hayati palavra ben 72 yasindayim ayni sekilde almanyada agiz ve bogaz kurumasi yasiyorum ilac aliyorum ve adeta her 5 dakikada bir pipetle bir yudum su aliyorum gece uyurken en az 10 defa uyaniyorum,iki uzman doktor degistirdim baska sorundan haftalarca hastahanede yattim her türlü sekilde kontroldan gectim ama kimse bana ciklet cigne falan demedi.

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Haber YorumlarıCabbar aga:

bizim köyde 3 koyunu güvenip vermezler bu ülkeye vekil oldu vay arkadaş

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

o değilde jelibon madeni ne zaman açılacak :))

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