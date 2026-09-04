Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 'güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı belirlenen işletmeye polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda cinsel ürünler, para ve dijital materyaller ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K., tutuklandı.
"MASAJ SALONU" ADI ALTINDA FUHUŞ YAPMIŞLAR
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapılan işletmelere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, fuhşa yer temini sağladığı ve aracılık ettiği belirlenen bir masaj salonuna yönelik operasyonda 4 kadın gözaltına alındı. Salonda yapılan aramada cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi.
İŞ SAHİBİ DE KADINMIŞ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden iş yeri sahibi A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.