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Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın Haber Videosunu İzle
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 'güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı belirlenen işletmeye polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda cinsel ürünler, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K., tutuklandı.

"MASAJ SALONU" ADI ALTINDA FUHUŞ YAPMIŞLAR

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapılan işletmelere yönelik çalışma gerçekleştirdi. 

Bu kapsamda, fuhşa yer temini sağladığı ve aracılık ettiği belirlenen bir masaj salonuna yönelik operasyonda 4 kadın gözaltına alındı. Salonda yapılan aramada cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi.

İŞ SAHİBİ DE KADINMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden iş yeri sahibi A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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