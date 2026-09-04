Yemen ordusu Taiz'de stratejik mevziyi geri aldı

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde stratejik öneme sahip bir mevziyi Husilerin kontrolünden geri aldığını, ildeki bazı cephelerde çatışmaların şiddetlendiğini ve bölgeye askeri takviye gönderildiğini açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Taiz'in batısındaki Cebel Habşi ilçesinde bulunan stratejik Tebbe el-Hazzan adlı mevzinin kontrolünü geri aldığı belirtildi.

Açıklamada, Taiz'in batısındaki Makbene ve El-Kedha cephelerinde ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği ve bölgeye askeri takviye birliklerinin ulaştığı sırada mevzinin geri alındığı kaydedildi.

AA muhabirinin aktardığına göre, Tebbe el-Hazzan, Taiz'in batısındaki çok sayıda bölgeye hakim stratejik bir dağlık konumda bulunuyor.

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde illerinde perşembe sabahından bu yana çeşitli cephelerde Yemen ordusu ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güçler, Taiz'in batısındaki El-Berah bölgesi semalarında Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu konuya ilişkin başka ayrıntı vermezken, Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA