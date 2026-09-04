3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından yaklaşık 4-5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Culponova gözaltına alındı. Ateşoğlu ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söyledi. Evinde yapılan aramada ise kayıp altınlara rastlanmadığı öğrenildi.

ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜREN DÜĞÜNÜN ARDINDAN ŞOK

Olay, Milas’ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Milaslı Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistanlı Mamura Culponova’nın düğünü üç gün üç gece sürdü. Yöresel geleneklerin yaşatıldığı düğünde çok sayıda davetli bir araya gelirken, gece yağlı güreşleri de düzenlendi.

Düğünün ardından aile, gelinin evde olmadığını fark etti. Yapılan kontrolde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürüldü. Aile, yaklaşık 4 ila 5 milyon lira değerindeki takıların gelinle birlikte kaybolduğunu iddia ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AİLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ateşoğlu ailesi, yaşananların ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ekipler, gelinin bulunması ve kayıp olduğu belirtilen ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

GELİN İDDİALARI REDDETTİ ALINDI

Soruşturma kapsamında altınları aldığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının tamamını kendisinin almadığını öne sürdü.

Burkhonova’nın ifadesinde, eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle korktuğunu ve emniyete müracaat edemediğini söylediği öğrenildi.

Gelinin ifadesine göre olay günü annesinin İkiztaş’taki evine gitti. Burkhonova, yanına yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin TL para aldığını, diğer altınların ise kayınpederinde bulunduğunu iddia etti.

Telefonla ilgili de açıklama yapan Burkhonova, kullandığı telefonu eşinin kendi rızasıyla kendisine verdiğini öne sürdü.

Polis ekiplerinin kadının gözaltına alındığı evde yaptığı aramada ise kayıp altınlara rastlanmadığı öğrenildi. Ziynet eşyalarının nerede olduğu ve olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DÜĞÜNDE ÜNLÜ PEHLİVANLAR DA ER MEYDANINA ÇIKTI

Öte yandan olay öncesinde gerçekleştirilen üç günlük düğün, geleneksel etkinlikleriyle de dikkat çekmişti. Düğün kapsamında gece yağlı güreşleri düzenlenirken, Türkiye’nin tanınmış pehlivanları er meydanına çıktı.