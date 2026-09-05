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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden “Yine Bir Gülnihal”i seslendirdi. Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin beste ve güftesini yaptığı eseri yorumlayan torun Erdoğan’ın performansı beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden “Yine Bir Gülnihal”i seslendirdi.

“YİNE BİR GÜLNİHAL”İ SESLENDİRDİ

Beste ve güftesi Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’ye ait olan eser için hazırlanan projenin aranjmanını Hakan Kuralay yaptı. Yetev Okulları Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirilen çalışmada Fatima Serra Erdoğan’ın stüdyo kayıtları ve sahne performansından görüntülere de yer verildi.

SESİYLE ALKIŞ TOPLADI

Torun Erdoğan’ın eseri yorumladığı anlar ve performansı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken, çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com
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