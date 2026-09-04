Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde petrol arama çalışmaları sürerken, Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda yürütülen çalışmalar bölgedeki petrol beklentisini artırdı.

SONDAJ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde devam eden petrol arama çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresinde yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan sahada sondaj faaliyetleri devam ediyor.

KORKMAZ VE ŞAHİN’DEN TESPİT KUYUSU’NA ZİYARET

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz ile Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) operatörlüğünde faaliyet gösteren TPIC MR7000-2 kulesinin bulunduğu Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nu ziyaret etti.

Kuyuda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Korkmaz ve Şahin, yetkililerden petrol arama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgede petrol arama çalışmaları öncesinde şantiye kurulurken, Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresindeki saha çalışmalarının sürdürülmesi planlanıyor.

GÜNLÜK 2 MİLYON VARİL BEKLENTİSİ

Halfeti’deki çalışmalar, bölgede önemli miktarda petrol bulunabileceği yönündeki beklentiyi de artırdı. Saha çalışmalarında günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli bulunduğu belirtilirken, bu rakamın arama ve tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Atatürk barajı göl sahasına yakın bölgede yıllardır petrol sevkiyatı Adıyaman TPAO'ya yapılıyor.

Güneydoğu’da son dönemde hız kazanan petrol arama faaliyetleri, bölgenin enerji potansiyeline ilişkin umutları artırırken, Halfeti’deki çalışmalardan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com