Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’e yönelik şiddet görüntüleri ve iddiaları ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki adli süreçler tamamlanana kadar MYK üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.

HAKKINDA ŞİDDET İDDİALARI VARDI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla göreve dönmesinin ardından oluşturulan yönetimde CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Berhan Şimşek, kadına şiddet iddialarının odağında yer alıyordu. 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, Nisan 2026’da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek yargıya başvurmuştu.

4 AY SUREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞTİ

Şanver’in şikayetini değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Söz konusu tedbir kararının süresi daha sonra mahkemece 2 ay daha uzatılmıştı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Mercek TV tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerde Berhan Şimşek'in, evin bahçesinde Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı ve Şanver'in "Bırak beni" çığlıklarına aldırış etmeden genç kadını zorla evin içine soktuğu anlar kaydedilmişti.

O GÖRÜNTÜ İSTİFA GETİRDİ

Görüntülerin medyaya yansıması ve tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yapan Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini bildirdi.