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Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler Haber Videosunu İzle
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatılmıştı.

  • Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı' iddiaları üzerine başlatılan resen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da adliyeye geldi.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV Ankara yöneticileri, Osmanlıspor yöneticileri ve diğer şahıslar hakkında 'suç örgütü' kurdukları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine hakkında resen soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SAKIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Başsavcılığın çağrısı üzerine yürütülen adli süreç fiilen başladı. 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek, beklenen saatte adliye binasına geldi. İfade işlemlerini gerçekleştirmek üzere adliyeye giriş yapan Gökçek'in ağzında sakız olması dikkat çekti.

ÇIKIŞTA AÇIKLAMA YAPACAK

Adliye girişinde sorulara yanıt vermeyen Gökçek, gazetecilere “Üzerime çullanıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. Gökçek ayrıca ifade işleminin bitince açıklama yapacağını dile getirdi. 

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel tarafından gündeme getirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, basında yer alan " İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" yönündeki iddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hakkındaki soruşturma haberinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Gökçek, "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABB'DEN ÇARPICI SUÇ DUYURUSU

Gökçek hakkındaki hukuki süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin attığı yeni adımla daha da genişledi. ABB Avukatı Nadi Türkaslan, belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle savcılığa kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Sunulan şikayet dilekçesinde; Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV Ankara yöneticileri, Osmanlıspor yöneticileri ve ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen diğer şahıslar hakkında "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yasal işlem yapılması talep edildi. 

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

O bar bar bağıran millet vekili oğlu nerede

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMahmut Özdemir:

sakız anlamı sizi takmam yani

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

zaten taköıyor 1 yıldır alamadılar bunu

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Şafak operasyonunda niye almadılar bu gözlüklüyü.

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMehmet Bildirici:

Gec kalinsada umarim adalet tecceli eder.

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Melih akp ye en cok para kazandıran kişidir

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Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Nasıl kazandırdığı da belli oldu

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

feto´yu unutmussun.

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