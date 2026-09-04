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“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu Haber Videosunu İzle
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu
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Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir kadının “Fakir erkeklerle evlenmeyin, fakir erkeklerden çocuk yapmayın” sözleri kısa sürede tartışma yarattı. Kadın, özellikle sorumluluk almayan ve anneleri tarafından aşırı şımartılan erkeklerle evlilik konusunda kadınları uyarırken, çocuk sahibi olma kararının da aceleye getirilmemesi gerektiğini savundu.

  • Sosyal medyada bir kadın, kadınlara 'fakir, prenses, anasının kuzusu, şımartılmış ve eğitimsiz erkeklerle evlenmeyin' çağrısında bulundu.
  • Kadın, sorumluluk almayan erkeklerle evliliğin kadını ekonomik olarak bağımlı hale getirebileceğini savundu.
  • Kadın, sevgi ve değer görmediği halde çocuk sahibi olarak eşi değiştirmeye çalışmanın doğru olmadığını ifade etti; sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada bir kadın, kadınlara yönelik yaptığı dikkat çekici açıklamalarla tartışma yarattı. “Fakir erkeklerle evlenmeyin, fakir erkeklerden çocuk yapmayın” diyen kadın, özellikle sorumluluk almayan, anneleri tarafından aşırı şımartılan ve eşine destek olmayan erkeklere karşı uyarıda bulundu.

“ANA KUZUSU ERKEKLERLE EVLENMEYİN”

Kadın, konuşmasında anneleri tarafından “Benim oğlum kıymetlidir” anlayışıyla büyütülen erkeklerin ilerleyen dönemde eşlerine ve çocuklarına karşı sorumluluk almakta zorlanabileceğini savundu.

Bu nedenle kadınlara, “Fakir, prenses, anasının kuzusu, şımartılmış, eğitimsiz erkeklerle evlenmeyin” çağrısında bulundu.

“SİZİ DE ÇOCUĞUNUZU DA YÜZÜSTÜ BIRAKABİLİR”

Maddi açıdan yetersiz olmanın yanı sıra sorumluluk almayan bir erkekle evliliğin kadının hayatını zorlaştırabileceğini öne süren kadın, çocuk sahibi olduktan sonra yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti.

Kadının, çocuk nedeniyle çalışamayabileceğini ve ekonomik olarak başkalarına bağımlı hale gelebileceğini savunarak, “Ne sen kendini geliştirebilirsin ne güçlü kadın olabilirsin” ifadelerini kullandı.

“SENİ SEVMİYORSA ÇOCUK YAPARAK DEĞİŞTİREMEZSİN”

Kadın, konuşmasının devamında sevgi ve değer görmediği halde çocuk sahibi olarak eşini değiştirmeye çalışmanın doğru olmadığını söyledi.

“Sana değer vermiyorsa, seni sevmiyorsa ‘Bundan çocuk yapayım, belki değişir’ diye düşünmeyin” diyen kadın, kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarında kendi geleceklerini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini savundu.

Kadının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, “Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” ifadeleri üzerinden farklı görüşler dile getirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Babası kim bunun acaba Sabancı'nın kızı var mıydı

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