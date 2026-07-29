Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gölyayla, Ahmetadil ve Meşeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Gölyayla, Melikşah ve Meşeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İmam Hüseyin, Taksim, Camili, Elmapınar, Kozayağı, Berat, Düzlem, Devir, Dinçer, Basın, Baskı, İbni Sina 2. Kısım, Çağlar, Çalıkuşu, Çavuldur, Yeniçöte, Nilüfer 1, Kargın, Peçenek 1, Hanımeli, Tuğra 1, Birlik, İbni Sina, Karatay, Buğra, Elibol, Düşünür, İskilipli Atıf Hoca, Cansu, Piri Reis, Çankırı, Şehit Alper Yavuz Aydos, Darıca, Şirin, Ak, İslamoğlu, Akkuzulu ve Tacikistan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Tatlar Köyü, Kesiktaş ve Polatlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 236, 201, 231, Hafız Tevfik BoşköK, Kuyucak, Yusuf Gül Gök, Şevket Çifçioğlu Küme, 234, 213, 229, 243 ve Şevket Çiftçioğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kiraz Dibi ve Hükümet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Okul, Açelye, Zambak, Mülk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz, Ortabereket ve Bayat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstiklal, Mevlana, Kağnı Yolu, Avşar, Ayaş Polatlı Yolu ve Ertekin bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 101, 102, Uluyol, Karanfil, Kağnı Yolu, Güdül Yolu, 111, 109, Ayaş Polatlı Yolu, 117, 106, İstiklal, 113, 108, 122, 114 ve 116 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçe, Selbasan 3, Selbasan, Selbasan 1, Uluyol, Berkay Türkel, Yavuz Sultan, Ertekin, Fatih, Ömer Can Türkel ve Avşar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozalan ve Kuyumcutekke bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil, Kuyumcutekke ve Acısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 973, 962, 953, 901, 927, 960, 1020, 959, 1018, 1017, 929, 961, 1019 ve 1019/1 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1011, 1008, 1010, 1006, 1012, 929 ve 1009 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2159, 2128, Dumlupınar ve 2158 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3321, Tepeyurt, 3324, 3334, 3415, 1, 2, 3465, 1/1, 3424, Aydın Mahallesi, 3351, 3318, 3319, 3320, 3375, 3326, 3316, 3307, 3330, 3374, 3346, 3327, 3437, Atatürk, 3315, Ercan, 3325, 3425, 3422, 3332, 3446, 3403, 3336, 3331, 3322 ve 3310 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ömerli 1, Keskinkayalar, İl Yolu, 448, Hamit Mevkii, 21/2, 18, Şehit Orhan Dağ, Dağevi, Kürek, Yukarı Yaylalar, Ahılı, Şehit Halil Acun, Çipideresi, Yeniköy ve Kurşunkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1029, Atayolu, Dikmen, 756, 761, Sinan, 753, 757, İlker, 755, 1030, 1027 ve 754 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1248, Osman Tan ve Mevlana bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mevlana bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayi Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tölköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ziya Gökalp ve Mithatpaşa bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrıs, Boncuk, Umut, Taşkent, Dede Efendi, Samur, Cevher ve Bahadırlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Açın, Kıbrıs, Mahmut Esat Bozkurt, Boncuk, Ziya Gökalp, Servi, Aydoğmuş, Samur, Cevher, 1000 ve Umut bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 555 Cadde, 558, 554, 559, 555 ve 557 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağevleri, Karacahasan, Karacahasan Küme ve Kuşçuali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Okul, Açelye, Zambak, Mülk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz, Ortabereket ve Bayat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1957, 1544 ve 1960 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6106, 6110, 6116, 6119, 6117, 1619, 6118, 1666, Seydi Ali Reis, 6101, Tapduk Emre ve 6100 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi İlhanköy, 1773, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Piri Reis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara ve Selçuklu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çilek, Karakaya, Çiller, Şehit Hüseyin Keleş, Bağcılar, Çakır ve Kafkas bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Tatlar Köyü, Kesiktaş ve Polatlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Yeni Peçenek, Çiçektepe ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tepebaşı, Bacı Yolu, Temelli, Bağcı, Özlem, Sebat, Kuzgun, Atmaca, Mehmet Reis, Kapuska, Sicim, Kutsal, Reşitpaşa, Nene Hatun, Aktopraklık, Sakin, Okul, Oğuz, Mor, Öğretmenler, D 200 Karayolu, Miraç, Fatih, Berke, Dicle, Hürriyet ve D 200 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1604, 1606, 1601, 1713, 1710, 1720, 1717, 1721, 1605 ve 1603 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tepebaşı, Bacı Yolu, Temelli, Bağcı, Özlem, Sebat, Kuzgun, Atmaca, Mehmet Reis, Kapuska, Sicim, Kutsal, Reşitpaşa, Nene Hatun, Aktopraklık, Sakin, Okul, Oğuz, Mor, Öğretmenler, D 200 Karayolu, Miraç, Fatih, Berke, Dicle, Hürriyet, D 200 ve Fatin Rüştü Zorlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.40 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Babayakup, Menekşe, Yunus Emre, Tepebaşı ve Durukan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 126, 133, 127, 124, Kazım Karabekir ve 116 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Okul, Açelye, Zambak, Mülk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz, Ortabereket ve Bayat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğa Tarım Bahçeleri ve Beyobası bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İnönü, Sancak ve Çayır bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 21.45 ile 23.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Melek ve Meltem bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.