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Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı

Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı Haber Videosunu İzle
Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Susanoğlu Plajı'nda, şezlong kiralamayıp kumsalda kendi imkanlarıyla oturan vatandaşlar zorbalığa uğradı. İşletme çalışanı "Kalk baba, kalk! İlerle, bir daha söylemiyorum!" diyerek kumsaldan kovmaya çalıştığı ailelerin üzerine kürekle kum fırlattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Mersin’in Silifke ilçesindeki halka açık Susanoğlu Plajı'nda, şezlong kiralayan işletme çalışanları ile sahilde oturan tatilciler arasında sözlü tartışma çıktı. Kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri alandan tatilcileri kovmaya çalışan şahıs, "Kalk baba, kalk! Kalkacaksın bu kadar basit" diyerek elindeki kürekle vatandaşların üzerine kum fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre plajda şezlong kiralayan işletme çalışanları, kumsalda kendi imkanlarıyla oturan vatandaşların yanına gelerek alanı derhal boşaltmalarını istedi.

VİDEODAKİ DİYALOGLAR GERGİNLİĞİ GÖZLER ÖNE SERDİ: "BİR DAHA SÖYLEMİYORUM!"

Tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın kumsalda oturan vatandaşların başında dikilerek baskı kurmaya çalıştığı görüldü. İşletme çalışanının tatilcilere yönelik, "Kalk baba, kalk! Kalk kardeşim, kalkacaksın... Bu kadar basit! İlerle, hadi ilerle... Bir daha söylemiyorum, kalk!" sözleriyle bağırması üzerine sahilde gerilim bir anda tırmandı.

Vatandaşların tepki göstermesi ve sakin olunması yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen gözü dönmüş şahıs, elindeki kürekle kumsalda oturan ailelerin ve çocukların üzerine üst üste kum fırlattı.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Çocukların da büyük korku yaşadığı olayda, çevredeki vatandaşlar yaşanan magandalığa sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından işletme çalışanlarının vatandaşların üzerine yürümesiyle sahildeki tartışma büyüdü. O anlar mağdur tatilciler tarafından anbean kaydedildi.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ: 2 GÖZALTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve yapılan ihbarın ardından Jandarma ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştiren işletme çalışanı K.K. ile F.S. gözaltına alındı. Hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Aldemir:

yetkilileri göreve çağırıyorum. yoksa onlarda mı arpalanıyor bu işten!!!!

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