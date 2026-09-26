Ankara elektrik kesintisi! 26 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Beypazarı’nda 26 Eylül 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Oym­ağaç bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Marangozlar 1., Şeyh Şamil, Saray Bosna ve Marangozlar 2. bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Beykent ve Alparslan Türkeş bölgelerinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ise Fidan, Gazel, Hoşebe, Olukbaşı, Nasuhpaşa ve Ankara İstanbul Devlet Yolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacak.

28 Eylül'de ayrıca 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Yıldırım Beyazıt ve Talim bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Şehit Üst. Ufuk Ünsal, Pınar 1, Çay Kenarı 1, Şehit Yılmaz Tanrısever, Hacıkara Bostanları ve Çaykenarı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Aynı gün 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Gürağaç, Çamalan B.M ve Yeşilağaç bölgelerinde, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında ise Çamlıbağ, Çamlık 2 ve Çamlık 4 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

30 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Anafartalar ve Abdülhamithan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Eylül'de 10.00 ile 12.30 saatleri arasında Ufuk, Çiğdem, Özgür, Nilüfer, Hilal, Esentepe, Gürsel, Cemre, Akkaya, Tarım, Muhsin Yazıcıoğlu, Hürriyet, Cumhuriyet, Kader, Karagülle, Hasandede, Rüzgarlı, Yazı, Rüştübey, Göçer, Kartal, Emirtoz, Nar, Çandarlı Halil Paşa, Kesirci, Hamidiye, Kazım Karabekir ve Gülveren başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 13.30 ile 15.30 saatleri arasında Orhan Eren, Taşlı, Yeşil, Malazgirt, Çilek, Nehir, Mehmet Akif, Dere, Yavuz, Rüzgarlı ve Matador bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

30 Eylül'de 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Marangozlar 2., Dibekören, Akyazı 6, Akyazı 7, Akyazı 9, Demirciler Sitesi'nin 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bölümleri ile Saray Bosna çevresinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

ÇANKAYA

Çankaya'da 26 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 526, Konrad Adenauer, 528/1, 549, 536, Kahire, 538, 539 ve 537 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

26 Eylül'de 10.00 ile 15.00 saatleri arasında 22, 25, 19 ve Kazakistan bölgelerinde, 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 182, Bağlar, Sarıcakaya, 115, Seyran, 188, 167, Hınıs, Narman, Aşkale, Serhat, Bell­i­gün, Tekman, Mihalıççık, Çat ve 178 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Mithatpaşa, Bayındır 2, Meşrutiyet, Hatay ve Kızılırmak bölgelerinde elektrik kesintisi olacak. 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Kızılırmak, Hatay, Olgunlar ve Mithatpaşa bölgelerinde kesinti yaşanacak.

28 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 1157, Lizbon, 1155, 1152, 1148, 1150, 1151, 1147, 1149, 1125, 1126, 1153, 1112 ve 1154 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında 1555, 1554, 1556, 1155, 1545, 1553, 1550, 1557 ve 1552 bölgelerinde, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 1577, 1551, 1576, 1574, 1573 ve 1575 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Eylül'de ayrıca 01.00 ile 04.00 saatleri arasında Anıt, Önder, Dö­göl, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

29 Eylül 2026 tarihinde 00.45 ile 05.45 saatleri arasında Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 3119, 3114, 3124, 3028, Diyap Ağa, 3123, 3136, 3035, 3118, 3135, 3134, 3133, 3055, 3122, 3120, 3127, 3129, 3130, 3131, 3132 ve 3125 bölgelerinde kesinti uygulanacak.

29 Eylül'de 09.15 ile 13.15 saatleri arasında 944, 1032, 1026, 991, 1003, 1005, 1002, 1001, 1006 ve 1041 ile 992 bölgelerinde elektrik kesintisi olacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Kahraman Kadın, Mahatma Gandi ve Koza bölgelerinde kesinti yaşanacak.

Aynı gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında 3397, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 2689 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 2694, 2689 ve 2687 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 10.00 ile 11.00 saatleri arasında 18, 12 ve 19 bölgelerinde, 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Bişkek bölgesinde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında ise 1243, 1269, 1270, Tekstilciler, 1268, 1242, Ceyhun Atuf Kansu ve 1235 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Eylül'de 14.00 ile 15.00 saatleri arasında 25 ve 31 bölgelerinde, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Tuncer ve Turgut Reis bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Aynı gün 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Ahmetadil, Çoraklık, Harman Yeri, Gülyağı, Okyeri, İsmet Paşa, Samsun Devlet Yolu, 19 Mayıs, Burcular, İller, Kayaş, 2053, 1539, 84, 1539/5, Mehmet Akif, Günay, Bağ Deresi, Şehit Yüksel Arslan, Kızılcaköy, Tekçiler, 2364, 2351, 2352, 2353, Gökçeyurt, Fatih, Karatepe, Yeni Bayındır, Kızılca Köy, Üçgüller, 2055, Cami, Pınarcık, Mezarlık ve Ortaköy bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Eylül'de 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Uzgörenler ve 1948/1 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

29 Eylül'de 15.30 ile 17.30 saatleri arasında 2689 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ETİMESGUT

Etimesgut'ta 26 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 1408 ve 1416 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 1408 bölgesinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 1408, Ayaş Ankara Yolu, 1438, 1433, 1436, 1442, 1437, 1439, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve 1429 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

26 Eylül'de 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 208, 213, Üç Şehitler ve 219 bölgelerinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Açelya 1 ve 254 bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Kuvayımilliye bölgesinde, 11.45 ile 13.00 saatleri arasında ise 1403, 1404, 1402, 1406, Karabağ Şehitleri, Kılıç, 1405, 2639 ve Şehit Mehmet Çavuş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

26 Eylül'de 09.15 ile 14.30 saatleri arasında Bağlıca, Zirve, 1040, 1035, Etimesgut, 1017 ve 1039 bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

27 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Çimento Fabrikası bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Ahmet Koparan, Mülk, Gümüşçü, TAİ Lojmanları, Akıncılar, Kışla, Emirgazi, Fethiye, Bitik, 4. Ana Jet Üssü Lojmanları ve Köy İçi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı saatlerde Ayaş Ankara Yolu, Yukarı Yurtçu, Orhaniye ve Kışla bölgelerinde de kesinti yaşanacak.

28 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Ayaş Ankara Yolu, 308, Emiryaman ve 305 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 1403, 1404, 1402, 1406, Karabağ Şehitleri, Kılıç, 1405, 2639 ve Şehit Mehmet Çavuş bölgelerinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Karabağ Şehitleri, 1404, Melekli ve Kaplan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Eylül'de ayrıca 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Uzgörenler ve 1948/1 bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

29 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1405, 1406, 1402, Şehit Mehmet Çavuş ve Kaplan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Çiçektepe, 1649, 1609, 1646, 1601, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1626, 1612, 1618, 1619, 1606, Ahi Mesud, 1602, 1625, 1705, 1610, Eskişehir Devlet Yolu, 1622, 1613, 1630, 1632, Çimşit, 1633, 1611, 2436, Uluç Ali Paşa, Yeni Peçenek ve Saraycık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Eylül'de 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş, 2650 ve Kaplan bölgelerinde, 11.30 ile 13.30 saatleri arasında ise Amasya Beyannamesi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 1882, 1883, 1865, Ahi Mesud, 1884, 1876 ve 1879 bölgelerinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 1776, 1771, 1781, 1785, 1784, Kürşat, 1786 ve 1904 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Eylül'de 13.30 ile 16.30 saatleri arasında 305 bölgesinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Dumlupınar 30 Ağustos, Samsun 19 Mayıs, Gazi ve 231 bölgelerinde de elektrik kesintisi yapılacak.

30 Eylül 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Gazi ve Şehit Serdar Albayrak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 804, Elvankent Banka Konutları ve 800 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

30 Eylül'de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet ve Kaplan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Fabrika, Emek, 1455, 1450/1, 1450, 1448 ve 1444 bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

30 Eylül'de 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Dumlupınar 30 Ağustos ve 230 bölgelerinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Dumlupınar 30 Ağustos bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 15.00 ile 17.00 saatleri arasında İstasyon, 1939, 1964, 1966, 1967, 1944, 1963, 1948, Ahi Elvan, 1948/1, 1947, 1946, Yapracık ve 1965 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Eylül'de 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yapracık Mahallesi, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, 4459, Safahat ve 4462 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

30 Eylül'de 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 2. İnönü ve Göksu Parkı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.