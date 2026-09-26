Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

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Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. 7 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9. SINIF ÖĞRENCİSİ AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi H.O. av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yalnızca H.O. değil, olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen başka kişiler de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından mahkeme süreci başladı.

ANNESİ, BABASI VE DEDESİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme, soruşturma kapsamında H.O. ile birlikte annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada aile üyeleri hakkında da tutuklama kararı çıktı. Soruşturmanın kapsamının genişlemesiyle birlikte silah ve mühimmatın teminine ilişkin bağlantılar da incelemeye alındı.

FİŞEKLERİ SATTIĞI İDDİA EDİLEN İŞLETMECİYE TUTUKLAMA

Tutuklananlar arasında fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi de yer aldı. H.O.'nun bir arkadaşı da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Böylece mahkemenin tutuklama kararı verdiği şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin rolü adli süreçte ayrıntılı olarak incelenecek.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 3 kişi hakkında ise farklı bir karar çıktı. Mahkeme, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Böylece adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

Kaynak: Haberler.com