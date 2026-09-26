Haberler

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
  • Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Tutuklananlar arasında H.O.'nun annesi, babası ve dedesinin yanı sıra fişekleri sattığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşı yer aldı.

Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. 7 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9. SINIF ÖĞRENCİSİ AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi H.O. av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yalnızca H.O. değil, olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen başka kişiler de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından mahkeme süreci başladı.

ANNESİ, BABASI VE DEDESİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme, soruşturma kapsamında H.O. ile birlikte annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada aile üyeleri hakkında da tutuklama kararı çıktı. Soruşturmanın kapsamının genişlemesiyle birlikte silah ve mühimmatın teminine ilişkin bağlantılar da incelemeye alındı.

FİŞEKLERİ SATTIĞI İDDİA EDİLEN İŞLETMECİYE TUTUKLAMA

Tutuklananlar arasında fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi de yer aldı. H.O.'nun bir arkadaşı da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Böylece mahkemenin tutuklama kararı verdiği şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin rolü adli süreçte ayrıntılı olarak incelenecek.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 3 kişi hakkında ise farklı bir karar çıktı. Mahkeme, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Böylece adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

Kaynak: Haberler.com
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
Golünü atan Mbappe sakatlandı

Golünü attı, sevinirken sakatlandı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak

WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber! Mesajlar ücretli oluyor
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

CHP'li belediyeye ikinci dalga operasyon! 9 şüpheli için karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi valizden çıktı

TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Muğla'da diş tedavisi sonrası korkunç son! Rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı

Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira

Sağlık çalışanlarının tüm birikimi buhar oldu!
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı

Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Aşk dolu bakışları dikkat çekti