Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu paylaştı! 'Sorumlular hesap verecek'

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli fon soruşturmasındaki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Gürlek, bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 45'inin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.

76 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destek veriyor.

Operasyonlarda şu ana kadarki adli tablo şöyle:

76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

45 şüpheli tutuklandı

5 şüpheliye adli kontrol uygulandı

12 şüpheli için yakalama işlemi başlatıldı

Gözaltındaki 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."

Kaynak: Haberler.com