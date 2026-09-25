Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Ezgi Asaroğlu'nu bir de şimdi görün

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Leyla ile Mecnun dizisinin ilk Leyla'sı olarak hafızalara kazınan Ezgi Asaroğlu, uzun bir aranın ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. Gözlerden uzak yaşamını sürdüren oyuncunun son hali merak uyandırdı.

LEYLA YILMAZ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

18 Haziran 1987 doğumlu Ezgi Asaroğlu, oyunculuk kariyerinden önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde eğitim aldı. Kamera karşısındaki ilk deneyimini "Bir Dilim Aşk" dizisiyle yaşayan Asaroğlu'nun kariyerindeki büyük çıkış ise 2011 yılında geldi. Burak Aksak'ın kaleme aldığı ve Onur Ünlü'nün yönettiği Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosuna katılan Asaroğlu, Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun'un büyük aşkı Leyla Yılmaz karakterine hayat verdi. Asaroğlu, dizinin ilk döneminde canlandırdığı karakterle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

SETTE YAŞANAN OLAY SONRASI DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Ezgi Asaroğlu'nun Leyla ile Mecnun macerası ise uzun sürmedi. Eylül 2011'de sette yaşanan olay, oyuncunun diziden ayrılmasıyla sonuçlanan süreci başlattı. Rol arkadaşı Ushan Çakır'ın Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olayın ardından yapım şirketi Eflatun Film, Çakır'ın sözleşmesini feshetti. Çakır ise yaşananların ardından "Öfkemi bir anlık kontrol edemediğim için... tüm samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bugün 39 yaşında olan Ezgi Asaroğlu'nun uzun bir aranın ardından görülen son hali, özellikle oyuncuyu Leyla Yılmaz olarak hatırlayanların dikkatini çekti. Aradan geçen yıllara rağmen Asaroğlu, birçok izleyici için hala Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sı olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Kaynak: Haberler.com