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AKOM, Marmara'da pazar akşamından itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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AKOM, Marmara'da pazar akşamından itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
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AKOM, İstanbul ve Marmara genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Pazar 18.00'den itibaren şiddetlenecek yağışların hafta boyunca kuvvetli sağanak şeklinde süreceği, sıcaklıkların 15-18 dereceye inerek mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini duyurdu. Cumartesi günü yerel görülecek yağışların, pazar saat 18.00'den itibaren şiddetlenerek hafta boyunca kuvvetli sağanak şeklinde süreceği tahmin ediliyor. Poyrazın saatte 30-60 km hıza ulaşmasıyla sıcaklıkların 15-18 derece seviyelerine inerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin güncel meteorolojik değerlendirmesini paylaştı. Yapılan son incelemelere göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışların hafta sonundan itibaren kademeli olarak artması ve önümüzdeki hafta boyunca kent genelinde etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PAZAR AKŞAMINDAN İTİBAREN ŞİDDETLENECEK

AKOM'un tahminlerine göre, cumartesi günü yerel geçişler şeklinde görülecek yağışlar, pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracak. İl genelinde yayılacak yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği belirtiliyor.

POYRAZLA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Rüzgarın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22-24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15-18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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