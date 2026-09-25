AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

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Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylemde kendisini vuran 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası Şekeroğlu'nun olaydan hemen önce “Artık geçinemiyorum” dediği ve elindeki “Para için değil, onurumuz için” yazılı dövizle eyleme katıldığı ortaya çıktı.

“ARTIK GEÇİNEMİYORUM” DEDİ

Emekli dernekleri ve sendikalar, seyyanen zam talebiyle 25 Eylül'de Türkiye genelinde eylem düzenledi. Ankara'daki eylemin adresi ise AYM karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı oldu.

Basın açıklaması öncesinde kalabalığın arasında bulunan Ali Şekeroğlu, ekonomik sıkıntılarından söz etti. Şekeroğlu, “Artık geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz” dedi. Ardından çevresindekilere “Bizi bu hale getiren utansın” diye seslendi.

Şekeroğlu daha sonra beylik tabancasıyla kendisine ateş etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan hemen önce çekilen görüntülerde Şekeroğlu'nun boynunda Türk bayrağı, elinde ise “Para için değil, onurumuz için” yazılı döviz bulunuyor.

Görüntülerde çevresindekilerin kendisine yaklaşmasını istemeyen Şekeroğlu'nun, “Sakın yaklaşmayın. Ben artık bu işten vazgeçtim” dediği duyuluyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şekeroğlu, Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şekeroğlu kurtarılamadı. Emekli polis memurunun ölüm haberi, eylem alanında büyük üzüntüye neden oldu.

EMEKLİLERİN BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLDİ

Şekeroğlu'nun kendisini vurmasının ardından emeklilerin yapacağı basın açıklaması iptal edildi.

Emekli örgütleri, yaşanan olayın ardından açıklamayı sonlandırırken, “Emeklilerin yaşadığı durumun acı bir örneğiyle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM TALEBİYLE TOPLANDILAR

Eyleme 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Emekliler, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın kendilerine de verilmesini istiyor.

AYM Komisyonu, 18 Eylül 2026'da memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına ilişkin bireysel başvuruyu kabul edilebilir bulmuş ve dosyayı esas inceleme için ilgili bölüme göndermişti