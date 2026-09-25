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Mersin Tarsus'ta öğrencinin çantasında tabanca bulundu, babası gözaltına alındı

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Mersin Tarsus'ta öğrencinin çantasında tabanca bulundu, babası gözaltına alındı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulda İstiklal Marşı töreni sırasında 1. sınıf öğrencisinin çantasında tabanca bulundu. Öğrencinin babası gözaltına alınırken, ruhsatlı silahı oğlunun çantasına koyduğunu ve unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Olayla ilgili öğrencinin babası gözaltına alınırken, çocuk Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulunduğunu fark etti. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Çantasında tabanca bulunan 7 yaşındaki A.E. ise işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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