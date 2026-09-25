Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e büyük saygısızlık

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e büyük saygısızlıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa'ya 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Real Madridli takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin yoğun baskısına maruz kaldı. Milli yıldızımızın topa vuracağı esnada Mbappe'nin Arda Güler'in konsantrasyonunu bozmak adına 21 yaşındaki yıldızımıza doğru bağırdığı görüldü.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kocaeli'de oynanan ve çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmada Millilerimiz sergilediği mücadeleye rağmen sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.
MBAPPE'DEN ARDA'YA BASKI
Mücadelenin ikinci yarısında A Millilerimizin kazandığı kritik bir serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin hedefi oldu.
TOPA VURACAĞI ESNADA BAĞIRDIKÇA BAĞIRDI
Milli yıldızımızın vuruşu yapacağı esnada konsantrasyonunu bozmak isteyen Fransız yıldız Mbappe, 21 yaşındaki genç oyuncumuza doğru bağırarak psikolojik baskı kurmaya çalıştı. İki yıldız isim arasındaki bu anlar karşılaşmanın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.