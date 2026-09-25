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Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

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Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş Haber Videosunu İzle
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş
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Bir acil servis hekimi, çene ve boyun ağrısı şikayetiyle gelen 23 yaşındaki hastanın kayıtlarını kontrol ettiğinde son 5 günde 13 kez acile başvurduğunu gördüğünü anlattı. Hekim, acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesinin gerçek hastaların hizmete erişimini etkilediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

  • Bir acil servis hekimi, 23 yaşındaki bir erkek hastanın son 5 gün içinde 13 kez acil servise başvurduğunu tespit etti.
  • Hasta, çene ve boyun ağrısı şikayetiyle EKG çekilmesini ve kan tahlili yapılmasını talep etti; ağrı kesici iğneyi iğne korkusu nedeniyle reddetti.
  • Hekim, acil servislerin gereksiz kullanımının gerçek acil hastaları olumsuz etkilediğini belirtti.

Bir acil servis hekimi, nöbeti sırasında karşılaştığı 23 yaşındaki bir hastanın son 5 gün içerisinde 13 kez acil servise başvurduğunu anlattı. Hekim, hastanın çene ve boyun ağrısı şikayetiyle gelerek EKG çekilmesini ve kan tahlili yapılmasını istediğini belirtti.

AYNI GÜN İKİNCİ KEZ GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hekimin anlatımına göre 23 yaşındaki erkek hasta, bir arkadaşıyla birlikte acil servise başvurdu. Çene ve boyun ağrısı bulunduğunu söyleyen hasta, EKG ve kan tahlili yapılmasını talep etti.

Hekim, hastaya ağrı kesici uygulanmasını önerdi ancak hasta iğneden korktuğunu belirterek bunu kabul etmedi. Buna karşın kan tahlili yapılmasını istedi.

5 GÜNDE 13 KEZ ACİLE BAŞVURMUŞ

Hastanın bir süre acil serviste kalmasının ardından sekreter, hekime aynı kişinin o gün sabah saatlerinde de hastaneye geldiğini söyledi.

Bunun üzerine hastane sistemindeki başvuru geçmişini kontrol eden hekim, 23 yaşındaki hastanın son 5 gün içerisinde toplam 13 kez acil servise giriş yaptığını gördüğünü anlattı.

HEKİMDEN ACİL SERVİSLERİN GEREKSİZ KULLANIMINA TEPKİ

Yaşadığı olayı anlatan hekim, acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesinin gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaları olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Hekim, “İnsanlar bu hakkı kendinde nereden buluyor; acili meşgul edip gerçek hastaların hakkına giriyorlar” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKara_kalem:

YILLARDIR AYNI SÖZLERİMİ BUGÜNDE SARF EDECEĞİM HER SİĞORTALIYA YILLIK TEDAVİ BÜTCESİ BELİRLENSİN GİTTİĞİ ACİL POLİKİNLİK DAHİL SİSTEMDE İŞLENİP DÜŞÜLSÜN O ZAMAN BAKIN HASTANELER VE ACİLLER BU KADAR YOĞUN OLACAKMI BİZDE TÜRKİYE DERYA DENİZ YEMEYEN KERİZ HERŞEYE TAHLİL FİLİM İLAÇ ÇAY DA SOHBETTE BU DR ÇOK İYİ O ZAMAN BENDE BİR GİDEYİM DİYENLER KRONİK ACİL VE HASATALIK HASTASI OLANLAR BAKALIM BAŞ AĞRIDI HOP HASTANE GİDER Mİ YAZIKTIR GÜNAHTIR MİLLİ SERVETTİR... 57 SENE DE SADECE ÜÇ ADET HASTA GİRİŞİM VAR DR GEÇEN GÜN ŞAŞIRDI KALDI HASTA GEÇMİŞİ YOK CÜMLESİNİ KULLANDI NEDEN ACABA .....HER KİŞİ KENDİ DOKTORUDUR ÇÜNKÜ HER FIRSATTA DR GİDİLMEZ AB GİDİN BAKIN DÜNYANIN HİÇ BİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR SİSTEM YOK ÇÜNKÜ..

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Belki de doğru teşhisi koyamadığınız için geliyordur ağrısı acısı devam ettiği için geliyordur Bir de böyle düşünün yargılamadan önce

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