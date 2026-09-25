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Kars Selim'de bozayı, arı kovanını devirip balı yedi; o anlar kameraya yansıdı

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Kars Selim'de bozayı, arı kovanını devirip balı yedi; o anlar kameraya yansıdı
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Kars'ın Selim ilçesi Karakale köyünde bir bozayı, üreticiye ait arı kovanlarından birini devirip içindeki balın büyük bölümünü tüketti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının kovana yöneldiği ve ziyafetin ardından ağır adımlarla alandan uzaklaştığı görüldü.

Kars'ta bir bozayının üreticiye ait arı kovanlarından birini devirip ziyafet çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selim ilçesi Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın, sabah saatlerinde arı kovanlarının hasar gördüğünü fark etti. Kovanlardan birinin devrildiğini gören Aydın, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde gece bölgeye gelen ayının kovana yöneldiği, kovanı devirerek içindeki bala ulaştığı görüldü. Bir süre kovanın başında kalan ayı, balın büyük bölümünü tüketmesinin ardından ağır adımlarla alandan uzaklaştı.

Ayının kovanı adeta açık büfe gibi kullandığı görüntülerde ziyafetin ardından sakin şekilde bölgeden ayrılması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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