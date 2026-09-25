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Oktoberfest'te röntgenci skandalı! 32 binden fazla video ortaya çıktı

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Oktoberfest'te röntgenci skandalı! 32 binden fazla video ortaya çıktı
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Almanya'nın dünyaca ünlü Oktoberfest'inde, “Şeytan Çarkı” eğlencesine katılan kadınların mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilip internette yayıldığı ortaya çıktı. Yalnızca Meta platformlarında 32 binden fazla video tespit edilirken, YouTube ve TikTok'ta da binlerce benzer görüntünün bulunduğu belirlendi. Bazı hesapların bu görüntüler üzerinden para kazandığı da ortaya çıktı.

  • Almanya'nın Münih kentindeki Oktoberfest'te Şeytan Çarkı çevresinde kadınların gizlice görüntülendiği tespit edildi.
  • Meta platformlarında 32 binden fazla Şeytan Çarkı videosu bulunurken, YouTube ve TikTok'ta da binlerce benzer görüntü yer alıyor.
  • Bazı hesaplar görüntüleri ücretli aboneliklere yönlendirme ve oltalama bağlantılarıyla gelir elde etmek için kullanıyor; hesapların önemli bölümü Vietnam ve Kamboçya'da kayıtlı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, bu kez eğlenceden çok kadın ziyaretçilerin mahremiyetini ihlal eden görüntülerle gündemde. Süddeutsche Zeitung'un araştırması, yıllardır festivalin simgelerinden biri olan Şeytan Çarkı çevresinde çekilen görüntülerin internette oldukça geniş bir ağa yayıldığını ortaya koydu.

KADINLARI GİZLİCE GÖRÜNTÜLEDİLER

1908'den bu yana Oktoberfest'in parçası olan Şeytan Çarkı'nda katılımcılar büyük ve dönen bir platformun üzerinde dengede kalmaya çalışıyor. Platform hızlandıkça dengesini kaybedenler kenara doğru savruluyor. Bu sırada bazı kadınların etek ve elbiselerinin açılmasını fırsat bilen kişilerin, mahrem görüntüleri telefon veya küçük kameralarla kaydettiği belirlendi.

SADECE META'DA 32 BİNDEN FAZLA VİDEO

Araştırmada ortaya çıkan rakamlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Dijital inovasyon alanında çalışan Benjamin Shultz'un araştırmasına göre Meta'ya ait platformlarda 32 binden fazla Şeytan Çarkı videosu tespit edildi. YouTube ve TikTok'ta da binlerce benzer görüntü bulundu.

Bazı hesapların yalnızca bu tür görüntüleri yayımladığı, bazılarının ise 100 bini aşkın takipçiye ulaştığı belirtildi. Bazı hesapların görüntüler üzerinden ücretli aboneliklere yönlendirme yaptığı da tespit edildi. Hesapların gerçek sahiplerinin kim olduğu ise net olarak belirlenemedi. 

GÖRÜNTÜLERDEN PARA KAZANMIŞLAR

Araştırmaya göre bazı hesapların söz konusu görüntüleri gelir elde etmek amacıyla kullandığı değerlendiriliyor. Ücretli aboneliklere yönlendiren hesapların yanı sıra videolara oltalama bağlantıları ekleyen profiller de tespit edildi. Hesapların önemli bölümünün Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerde kayıtlı olduğu, bazı hesapların ise ABD merkezli göründüğü aktarıldı.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Meta, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada bu tür içeriklerin çıplaklık ve cinsel içerik konusundaki platform kurallarını ihlal ettiğini ve tespit edilmeleri halinde kaldırıldığını bildirdi. Ancak araştırmada, yapılan bildirimlere rağmen bazı içeriklerin platformlarda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

ÖNLEMLERE RAĞMEN SORUN BİTMEDİ

Şeytan Çarkı çevresinde görüntü çekilmesini engellemeye yönelik uyarılar bulunmasına rağmen benzer kayıtların internette dolaşmaya devam etmesi tartışmaları büyüttü. Almanya'da kişinin rızası olmadan mahrem bölgelerinin gizlice görüntülenmesi, “upskirting” olarak adlandırılıyor ve cezai yaptırıma tabi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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