Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1135, 1154, 1148, 1181/1, 1131 ve 1109/1 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kurs, Saygın, Aydın, Belediye, Doğan, Özal, Orhangazi, 1368, Alaattin Keykubat, Bereket, Sarmaşık, Gencay, Sun, Hızır, Gündüz, Cumhuriyet, Öztürk, Atatürk, Mimar Sinan, Gümüş ve Camcı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstinye, Çağatay, Belediye, Lider ve Granit cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 13.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yönü, Dalyan, Kestane, Dolu, Burgaz, Yeni Kök, Ses, Ulucanlar, Armağan ve Ekrem Koçak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydıncık, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozağaç, Kaplan ve Sarıağıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Boztepe, Ayvaşı Küme, Boztepe Küme Evler ve Esertepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Boztepe Küme Evler, Esertepe ve Taşlı Tarla bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başören bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Kozlu Yayla, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Site Küme, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Nallıkozlu Yaylası, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik, Emremsultan, Baraj ve Karahisarkozlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eminağa, Oymaağaç ve Yukarıulucak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.32 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil ve Demirciler Sitesi 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan Türkeş, Akyazı ve Şeyh Şamil bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akşemseddin, Müftüzade İzzet Efendi, Beytepe ve Kayhan Güven bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaşmahkeme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık ve Dağsalı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turan Güneş, Ürdün, 636 ve 635 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Pilot ve Cinnah bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2066, 1987, 1920, 1989, 2004, 3450, 3451, 1988 ve 1942 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Mustafa Tayyercan ve Beytepe Köyü Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2518, 2661/2, Çayyolu, 2661/3, 2661/4, 2673, 2661/1 ve Doğan Taşdelen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 323, Ekenler, 318, 316, Üzümlü, Tıp Fakültesi, Limonlu, Bağlarbaşı, 315 ve Kınalıel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak, 53, 56 ve 82 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Oğuzhan Asiltürk, Cengizhan ve Kazakistan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köseli, Çavuşlu ve Tölköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aleksander Dubçek bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turan Güneş, Rabindranath Tagore, 673, 554, 701, 700, 2190 ve 702 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şadırvan, Sakinler, Tıp Fakültesi, Bildik, Esenler, 328, Cami, Bucak, Sancak ve Görgülü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 742, 737, 747 ve 741 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 723, 725, 716, 717, 719, Cezayir, Rabindranath Tagore, Sukarno, 724, Prof. Dr. Turan Erol, Şehit Mustafa Doğan, 720 ve 718 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 317, 320, 322, 329 ve 3 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ergenekon, 333, 336 ve 335 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 285, Dil Devrimi ve 287 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dil Devrimi ve 1. Meşrutiyet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 282 ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1544, 1698 ve 1688 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1704, 1708, 1688, 1685, 1727 ve 1707 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 287, Dil Devrimi, 281 ve 285 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Meşrutiyet ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 285 ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, 4353, 4340, 4331, 4347, 4338, Hicret, 4415, 4385, 4370, 4368 ve 4339 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dil Devrimi, 281 ve 285 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Meşrutiyet ve 275 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şapka Devrimi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahi Mesud bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1776, 1771, 1781, 1785, 1784, Kürşat, 1786 ve 1904 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1682/1, Atatürk 1, 1681, 6045, 6047, 1683, 6030, Kırım, 6036, 6034, 6048, 6037, 6040, 6042, 6054, 6033, 6052, 6031, Çataltepe Kuzey, Cumhuriyet, 6032, 6039, Mehmet Akif Ersoy, Haymana, 6035, 1684, 1680, Ankara, Rumeli, 6038, Kafkasya, Mareşal Fevzi Çakmak, 6043, 6049, Gökçehüyük ve 6051 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 914/1, Gölkop Kooperatifi, 890, Şehit Ünal Sipahi, 877, Cumhuriyet, Eymir Mahallesi TOKİ, Seğmenler, 876 ve Şehit Selami Atabey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17, 11, 5, 8/1, 4302, 26, 18, 8/1, 23, 12, 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İkizce, Doka Çiftlik Mevkii ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6035, Gökçehüyük, 6004, 6000, 6005, Zara Beydağı, 6017, 6007, 6008 ve 6001 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Haberciler Sitesi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yurtbeyi ve Andezit Kesme Taş Fabrikası bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Deveci 1 ve Deveci bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41, 5, 50, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 49, 30, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara, 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358 ve 23 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yavrucuk Küme ve Yavrucuk bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökçehüyük ve Karaağızlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Topraklı Köy Yapı Kooperatifi ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökçehüyük bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çağıl, Hacıtuğrul, Çamlıbel, Babayakup, Orta, Bacı Yolu, Nasreddin Hoca, Kuzey Topraklık, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli, Karapınar Köy Yolu, Safranbolu, Yağmurbaba, Karapınar, Tanacan, Ziyaret, Karahöyük, Yukarı Karapınar, Haymana Küme, Yeni Yerleşim Beyceğiz, Aşağı, Poyraz Küme, Beyceğiz Yolu Basrı, Aşağı Karapınar, Yolun Altı Beyceğiz, Girmeç, Yukarı, Tanık, Yolun Üstü Beyceğiz, Bacı, Basrı ve Çimenceğiz bölgeleri ile Hacıtuğrul ve Gedikli çevresindeki numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Selami Atabey, 832/2 TEK Lojmanları ve Cemil Yıldırım bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Selami Atabey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu, Adile Naşit, Alcı Mahallesi, Siyahlale, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz ve Türk Şerefli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmatlı Bahçe bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17, 11, 5, 8/1, 4302, 26, 18, 12, 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökçehüyük bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1682/1, Ankara, Atatürk 1, 1681, 1683, Mehmet Akif Ersoy, Gökçehüyük, 1680, Rumeli, Kafkasya ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Topaklı ve Çayırlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aşağı, Gedikli, Gedikli Küme, Karahöyük ve Haymana Küme bölgeleri ile Gedikli 12, 81, 80, 83, 75, 82, 72, 94, 78, 49 ve 74 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.