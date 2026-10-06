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Uyuyarak 700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu

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Uyuyarak 700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu Haber Videosunu İzle
Uyuyarak 700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu
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Japonya’da düzenlenen sıra dışı uyku yarışmasında katılımcılar, en hızlı ve kaliteli şekilde uyuyabilmek için mücadele etti. 90 dakikalık yarışın sonunda birinci olan yarışmacı, 2,22 milyon yen yani yaklaşık 700 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu.

  • Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen "Mattrace by Koala" adlı uyku yarışmasında yaklaşık 60 kişi 90 dakika boyunca uyku performanslarını sergiledi.
  • Yarışmanın birincisi, yaklaşık 14 bin dolara (2,22 milyon yen) karşılık gelen büyük ödülü kazandı.
  • Yarışmaya 45 binden fazla kişi başvurdu ve kontenjan sınırlaması nedeniyle seçilme oranı 760 başvuruda bir oldu.

Japonya'da düzenlenen ve katılımcıların en kaliteli uykuyu uyumak için yarıştığı sıra dışı organizasyonda büyük ödül sahibini buldu. Tokyo'da gerçekleştirilen “Mattrace by Koala” adlı yarışmada yaklaşık 60 kişi, 90 dakika boyunca uyku performanslarını sergiledi. Yarışmanın birincisi 2,22 milyon yenlik (700 bin TL) ödülün sahibi oldu. 

KAZANMAK İÇİN SADECE UYUMAK YETMEDİ

Yarışmacılar özel uyku takip cihazlarıyla 90 dakika boyunca izlendi. Derecelendirmede yalnızca ne kadar süre uyudukları değil; uykuya dalma süresi, uyku derinliği, uyku kalitesi ve uykunun istikrarı gibi birçok kriter dikkate alındı.

Organizatörler yarışmayı daha da zorlaştırmak için katılımcıların uykusunu bozacak beklenmedik müdahaleler de yaptı. Böylece yarışmacıların rahatsız edici koşullara rağmen uykularını ne kadar kaliteli sürdürebildiği ölçüldü. 

45 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Tokyo'nun Minami Aoyama bölgesinde gerçekleştirilen organizasyon üç ayrı etap halinde düzenlendi. Her etapta yaklaşık 20 yarışmacı mücadele etti.

Yarışmaya gösterilen ilgi ise organizatörlerin beklentisini aştı. Başvuruların başlamasının ardından 45 binden fazla kişi yarışmaya katılmak için başvurdu. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle seçilme oranı 760 başvuruda bir seviyesine ulaştı. 

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Yarışmanın sonunda en yüksek uyku puanına ulaşan ve kamuoyuna Suimii takma adıyla açıklanan yarışmacı, 2,22 milyon yenlik büyük ödülü kazandı.

Yaklaşık 14 bin dolara karşılık gelen ödülü kazanan Suimii, paranın bir bölümünü taşınmak için kullanacağını, ayrıca kendisine yeni bir yatak almayı planladığını söyledi. 

Yarışmada büyük ödülün yanı sıra en derin uyuyan ve en dikkat çekici uyku pozisyonunu sergileyen katılımcılar için de özel ödüller verildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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