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Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez

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Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
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Metin Diyadin ile yollarını ayıran Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin Arjantinli eski futbolcu Carlos Tevez'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından yeni antrenör arayışlarında rotayı Arjantin'e kırdı. 

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HEDEF CARLOS TEVEZ

Başkent ekibinin, teknik direktörlük koltuğu için dünyaca ünlü eski futbolcu Carlos Tevez ile ilgilendiği öne sürüldü. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak'ın istifa kararında ısrarcı olan Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmasının ardından Tevez için çalışmalara hız verdiği aktarıldı. Son olarak ülkesinde Talleres takımını çalıştıran ve Mayıs 2026'dan bu yana boşta olan 42 yaşındaki Arjantinli teknik adamın Süper Lig'e gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. 

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Kariyerinde Rosario Central, Independiente ve Talleres takımlarını çalıştıran Carlos Tevez, teknik adamlık kulübesinde çıktığı 91 karşılaşmada 33 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etti. 

Arjantinli çalıştırıcının takımlarındaki detaylı istatistikleri ise şu şekilde:

  • Rosario Central: 24 maç = 6 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet
  • Independiente: 32 maç = 14 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet
  • Talleres: 35 maç = 13 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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