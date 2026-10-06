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Rashica'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

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Rashica'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
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Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan MR sonucunda Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Yıldız oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirterek oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE

Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede oyuna sonradan dahil olan Rashica, karşılaşmanın 88. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından müsabakaya devam edememişti. Rashica'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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