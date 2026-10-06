Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

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Şarkıcılık kariyeriyle son dönemde adından söz ettiren Addison Rae, siyah mini elbisesiyle objektiflere yansıdı. Vücuda oturan ve oldukça kısa elbisesiyle görüntülenen 26 yaşındaki yıldızın cesur tercihi öne çıktı.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Addison Rae, günlük tarzıyla objektiflere yansıdı. Elinde kahve ve alışveriş poşetleri bulunan Rae, ince askılı ve vücuda oturan siyah mini elbisesiyle görüntülendi.

CESUR TERCİHİ ÖNE ÇIKTI

Oldukça kısa elbisesini sade bir görünümle tamamlayan Rae, rahat tavırlarıyla objektiflere yansıdı. Ünlü yıldızın tercihi, son dönemde benimsediği iddialı giyim tarzının yeni örneklerinden biri oldu.