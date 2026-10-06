Haberler

Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li şarkıcı Addison Rae, vücuda oturan siyah mini elbisesiyle objektiflere yansıdı. Oldukça kısa elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken ünlü yıldızın cesur tarzı dikkat çekti.

Şarkıcılık kariyeriyle son dönemde adından söz ettiren Addison Rae, siyah mini elbisesiyle objektiflere yansıdı. Vücuda oturan ve oldukça kısa elbisesiyle görüntülenen 26 yaşındaki yıldızın cesur tercihi öne çıktı.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Addison Rae, günlük tarzıyla objektiflere yansıdı. Elinde kahve ve alışveriş poşetleri bulunan Rae, ince askılı ve vücuda oturan siyah mini elbisesiyle görüntülendi.

CESUR TERCİHİ ÖNE ÇIKTI

Oldukça kısa elbisesini sade bir görünümle tamamlayan Rae, rahat tavırlarıyla objektiflere yansıdı. Ünlü yıldızın tercihi, son dönemde benimsediği iddialı giyim tarzının yeni örneklerinden biri oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

Yine hüsran! A Milli Takımımız, dördüncü maçını da kaybetti
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

Suçlamalar vahim! Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri

Yok artık Arda Güler!
Demet Şener spor yaparken yere kapaklandı! İşte o anlar

Ünlü isim spor yaparken yere kapaklandı