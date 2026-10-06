TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, yazılı bir açıklama yayımlayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aktan, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Kararımın gerekçelerini ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin çağrımı ekte kamuoyuyla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT YÖNETİM YETERLİLİĞİNİ ORTAYA KOYMADI"

İstifa açıklamasında mevcut TFF yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Aktan, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koymadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİREMEDİK"

Genel Kurul'da verilen sözlerin yerine getirilemediğini belirten Aktan, kulüplerin ve Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin hayata geçirilemediğini söyledi.

Aktan, "Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarım yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi" dedi.

"TFF AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ"

Karar alma süreçlerini de eleştiren Aktan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez."

BAHİS VE USULSÜZLÜK İDDİALARINA DEĞİNDİ

Türk futbolundaki mevcut ortamın değişmesi gerektiğini ifade eden Aktan, gerilim üreten söylemler ile bahis ve usulsüzlük iddialarının güveni zedelediğini belirtti. Aktan, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerektiğini vurgularken, devam eden adli süreçlere ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum."

"BU MÜCADELEYİ KURUM İÇİNDE SÜRDÜRME İMKANI KALMADI"

İki yıldır yönetim içerisinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını belirten Aktan, göreve devam etmesinin nedeninin mücadeleyi kurum içerisinde sürdürebileceğine olan inancı olduğunu söyledi. Aktan, "Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum" dedi.

TFF YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Mevlüt Aktan, açıklamasının devamında mevcut TFF yönetimine de istifa çağrısında bulundu. "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz."

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Aktan, tüm Genel Kurul üyelerine de olağanüstü seçimli genel kurul için harekete geçme çağrısı yaptı. "Tüm Genel Kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum."

Aktan açıklamasını, "Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururum" sözleriyle tamamladı.