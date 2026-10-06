İtalya Başbakanı Meloni, deepfake tehdidine karşı 4 saniyelik sesini tescil ettirdi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyanca 'Ben Giorgia'yım' anlamına gelen 'Io sono Giorgia' ifadesini iki kez seslendirdiği dört saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdi.

İtalya Başbakanlık Ofisi, Giorgia Meloni'nin, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurduğunu duyurdu. Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, İtalyanca 'Ben Giorgia'yım' anlamına gelen 'Io sono Giorgia' ifadesini iki kez seslendirdiği dört saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdiği bildirildi. Meloni'nin 2021 yılında çıkan otobiyografisinin adı olan 'lo sono Giorgia' ifadesi, başbakanın siyasi kampanyalarıyla özdeşleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı