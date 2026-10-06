Film değil gerçek! Öğrencilerle polis sokakta karşı karşıya geldi

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen lise öğrencilerinin haftalardır sürdürdüğü protestolar ülke geneline yayıldı. Öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okul binalarındaki yetersizliklere tepki gösteren öğrenciler çok sayıda okulun girişini kapatırken, bazı kentlerde göstericiler ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Hareketin bugün düzenlenen yeni ulusal eylemlerle devam etmesi bekleniyor.

EYLEMLER PARİS BANLİYÖLERİNDE BAŞLADI

Fransa'daki öğrenci hareketinin başlangıcı eylül ortasına uzanıyor. Paris'in güneydoğusundaki Créteil'de bulunan Saint-Exupéry Lisesi öğrencilerinin, daha fazla personel ve kaynak isteyen öğretmenlere destek vermesiyle başlayan protestolar kısa sürede başka okullara sıçradı.

17 Eylül'de başlayan hareket, farklı kentlerden öğrencilerin katılımıyla ülke çapında bir eğitim protestosuna dönüştü.

ÖĞRETMEN AÇIĞI VE KALABALIK SINIFLARA TEPKİ

Öğrencilerin taleplerinin merkezinde okullara ayrılan kaynakların artırılması bulunuyor. Öğretmenlerin yerine yeterince hızlı atama yapılmaması, bazı sınıflardaki öğrenci sayısının 35'e ulaşması, uzun ders programları, okul binalarının fiziki koşulları ve üniversiteye geçişte kullanılan Parcoursup sistemi protestolarda dile getirilen başlıca sorunlar arasında.

Bazı okullardaki durumun boyutu öğrencilerin anlatımlarına da yansıdı. Créteil'deki Saint-Exupéry Lisesi'nde bazı öğrencilerin eğitim yılının başlamasından haftalar sonra ilk Fransızca derslerine girebildiği aktarılırken, engelli öğrencilere destek veren personelde de eksiklik yaşandığı bildirildi.

YÜZLERCE OKULDA EĞİTİM AKSADI

Protestolar büyüdükçe ülke genelindeki okullarda eğitim de ciddi biçimde aksadı. 2 Ekim itibarıyla yaklaşık 400 okulun kapanmasına yol açan hareket, hafta başında daha da genişledi.

Le Monde'un 6 Ekim tarihli haberine göre pazartesi günü Fransa genelindeki yaklaşık 3 bin 700 liseden 590'a yakınında eğitim protestolardan etkilendi.

BARİKATLAR KURULDU, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Eylemlerin bazı kentlerde şiddetlenmesiyle öğrenciler okul girişlerine çöp konteynerleri ve bariyerler yerleştirdi. Lille'de bir otobüs durağına zarar verildi, okul önündeki bazı malzemeler ateşe verildi ve polise çeşitli cisimler fırlatıldı. Polis göstericilere müdahale ederken sokakları yoğun duman kapladı.

Marseille'de ise öğrenciler Saint-Joseph de la Madeleine okulunun girişini çöp konteynerleri ve bariyerlerle kapattı. Paris, Toulouse, Lyon ve Lille gibi kentlerde de polis ile göstericiler arasında karşı karşıya gelinen anlar kameralara yansıdı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Lyon'daki protestolarda öğrencilerin göz yaşartıcı gazdan kaçtığı görüntüler kaydedildi. Toulouse'da çöp konteynerleri ateşe verilirken, Lille'de polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaşanan olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Bugün gerçekleştirilecek yeni ulusal protestolar öncesinde ülke genelinde geniş çaplı polis konuşlandırıldığı bildirildi.

PROTESTOLAR BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Öğrenciler geri adım atmaya hazırlanmadıklarını belirtirken 6 Ekim Salı günü için ülke çapında yeni bir eylem çağrısı yapıldı. On binlerce lise öğrencisinin gösterilere katılması beklenirken, öğrencilerin yanı sıra üniversiteliler ve çalışanların da bazı eylemlere katılması hedefleniyor.

Fransız basınındaki son bilgilere göre hareket artık yalnızca öğretmen eksikliğine yönelik bir protesto olmaktan çıkarak eğitim sistemindeki kaynak yetersizliği, fırsat eşitsizliği, okul koşulları ve öğrencilerin gelecek kaygısının birlikte dile getirildiği ülke çapında bir harekete dönüşmüş durumda.