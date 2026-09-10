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Maltepe’de silahlı saldırı! Özel hareket polisi sevk edildi

Maltepe’de silahlı saldırı! Özel hareket polisi sevk edildi Haber Videosunu İzle
Maltepe’de silahlı saldırı! Özel hareket polisi sevk edildi
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Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanan olayda çok sayıda yaralı var. Bölgeye sevk edilen özel harekât polisleri olaya müdahale ederken, çevredeki hareketlilik dronla takip ediliyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık silahlı saldırıya dönüştü.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAR SEVK EDİLDİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekât polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Maltepe Gülsuyuna benziyor. Tehlikeli mahalledir.

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