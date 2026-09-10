Maltepe’de silahlı saldırı! Özel hareket polisi sevk edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık silahlı saldırıya dönüştü.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAR SEVK EDİLDİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekât polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı