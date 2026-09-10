Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum

Dört günlük programı kapsamında Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halka hitap eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek yaklaşan seçimlere ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

“SİZLERİ EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM”

Güneysu'da vatandaşlara seslenen Erdoğan, sözlerine yaz akşamında hemşehrilerini selamlayarak başladı.

Erdoğan, “Sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla selamlıyorum.” dedi.

“BİRLİĞİNİZ, BERABERLİĞİNİZ DAİM OLSUN”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, bu birlikteliğin daha nice başarılara vesile olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, “Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın.” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞAN SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında teşkilat ve vatandaşlardan birlikteliklerini sürdürmelerini isteyen Erdoğan, yaklaşan seçimlere ilişkin de mesaj verdi.

Erdoğan, “Sizlerden bu konuda her zaman, bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.” diye konuştu.

ÇAY ÜRETİCİLERİNİ DA UNUTMADI

Sözlerinin devamında bölgedeki mevsim şartlarına ve tarımsal faaliyetlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valimden de öğrendiğim kadarıyla 'Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor' dedi. Buna da sevindim. Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar, yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." şeklinde konuşmasını tamamladı.