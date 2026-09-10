Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile tartışan Dusan Vlahovic, ekranlara yansıyan el hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu.

VLAHOVIC'E 1 MAÇ CEZA

A Spor'da yer alan habere göre; Görüntüleri inceleyen PFDK, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Verilen ceza ile birlikte Vlahovic, yarın oynanacak Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Vlahovic için verilen cezaya itiraz edeceği ve Tahkim Kurulu'na gideceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş, Vlahovic'in disipline sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla karara tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, ''Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!'' ifadelerine yer verilmişti.