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Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu

Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu
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PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic’e Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi. Beşiktaş, karara itiraz edecek.

  • PFDK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile tartışan ve el hareketi yaptığı için disipline sevk edilen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası verdi.
  • Vlahovic, bu ceza nedeniyle yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş'ın verilen cezaya itiraz ederek Tahkim Kurulu'na gideceği belirtildi.

Süper Lig'in 4. haftasındaki  Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile tartışan Dusan Vlahovic, ekranlara yansıyan el hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu.

VLAHOVIC'E 1 MAÇ CEZA

A Spor'da yer alan habere göre; Görüntüleri inceleyen PFDK, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Verilen ceza ile birlikte Vlahovic, yarın oynanacak Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Vlahovic için verilen cezaya itiraz edeceği ve Tahkim Kurulu'na gideceği belirtildi. 

BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş, Vlahovic'in disipline sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla karara tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, ''Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!'' ifadelerine yer verilmişti. 

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

emsallerine baksın kaç ceza almışlar öyle itiraz etsin utanmada kalmadı milletde hem adama kafa atacaksın hem hareket yapacaksın hem 1 maç ceza alacaksın bide itiraz edeceksin bizim futbol bi yere gelmez

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Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Aynen öyle kardeşim bunlarda utanma duygusu kalmamış

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