Haberler

Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Haber Videosunu İzle
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gece yarısı dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul’da yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, "İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı." dedi.

  • Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.
  • İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden örgütün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi.

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gece yarısı açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süredir aranan örgüt lideriningözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN GÜRLEK'TEN GECE YARISI AÇIKLAMA

Gürlek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz.

UYUŞTURUCU BARONU İSTANBUL'DA YAKALANDI

Bu mücadelede hedefimiz açık: “Hedefimizde uyuşturucu baronları var.” demiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

KRİPTOLU HABERLEŞME SİSTEMLERİ KULLANIYORLARMIŞ

2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

2 TON UYUŞTURUCU MADDEDEN SORUMLU

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır! Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifa kararına yanıt
Rusya, Kiev'i vurdu

Savaş tırmanıyor! Başkenti alev topuna çevirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum

Erdoğan'dan baba ocağında olay "seçim" mesajı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfatihtoker:

bağımlı olan çocuk yaştaki evlatlarımız ne olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Helal sana Bakanım. Suç örgütlerinin korkulu rüyası oldun. Durmak yok yola devam.....!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

Gazetecilere röportaj verdiği sırada aldığı haberle dondu kaldı
Yıllardır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali

18 yıldır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali
Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Saf değiştiren 3 CHP'li ilçede siyasetin seyrini değiştirdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Roma'dan alkışlanacak hareket!
Kazara torununu öldürdü

Daha 14 yaşındaydı! Dedesi, katili oldu
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı