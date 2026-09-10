Haberler

Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Haber Videosunu İzle
Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 15 yaşındaki iki çocukla otel odasında uygunsuz halde yakalandığı iddiasıyla tutuklanan iş insanıyla ilgili belediyeden dikkat çeken bir adım geldi. Gelibolu Belediyesi olayın yaşandığı otelin ruhsatını iptal ederek süresiz olarak mühürledi. Şahsın sahibi olduğu iki akaryakıt istasyonu için de ruhsat iptaline yönelik çalışma başlatıldı.

  • Gelibolu'da 69 yaşındaki iş insanı Ş.T., 7 Eylül'de bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.
  • Ş.T.'nin bulunduğu otelin ruhsatı Gelibolu Belediyesi tarafından iptal edilerek işletme süresiz mühürlendi.
  • Ş.T.'ye ait olduğu belirtilen iki akaryakıt istasyonunun ruhsatlarının iptaline yönelik çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş insanının, 15 yaşındaki iki erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan iş insanının bulunduğu otelin ruhsatı belediye tarafından iptal edilerek işletme süresiz mühürlendi. Şahsın sahibi olduğu iki akaryakıt istasyonu için de ruhsat iptaline yönelik çalışma başlatıldı.

İŞ İNSANI OTEL ODASINDA YAKALANDI

Olay, 7 Eylül'de Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İlçede iki akaryakıt istasyonunun sahibi olduğu belirtilen 69 yaşındaki Ş.T., ihbar üzerine polis ekiplerinin otele gelmesiyle odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsın çocuklarla bulunduğu iddia edilen otelin ruhsatı iptal edildi ve işletme süresiz olarak mühürlendi.

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN DE İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan Ş.T.'ye ait olduğu belirtilen iki akaryakıt istasyonu için de imar mevzuatı kapsamında işlem yapılmaya başlandı. İstasyonların ruhsatlarının iptal edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ilk tutuklama geldi
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Canlı anlatım: Kadıköy'de ikinci yarı golle başladı

İkinci yarı golle başladı! Kadıköy'de neler oluyor neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ekranlara dönüş: 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip değişimiyle gündemde

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ekranlara döndü: Değişimi şaşırttı
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den

4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Dizlerindeki ağrı bile ona engel değil! 55 yaşında inanılmazı başaracak

Dizlerindeki ağrı bile ona engel değil! 55 yaşında inanılmazı başaracak
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı

7.5 yıl yatarı var: FETÖ firarisi saklandığı delikte böyle yakalandı!
Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı

Bu çocuğun ismini kesin not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Peter Neururer'den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum

Leroy Sane için büyük iddia