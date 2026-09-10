Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Maltepe'de tartıştığı ev sahibi Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol'u silahla öldüren kiracı Mehmet T.'nin adresinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, tüfek, biber gazı ve fişek ele geçirildi.
- İstanbul Maltepe'de kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol'u (61) silahla vurarak öldürdü, olay yerindeki avukat Emir Ali S. ağır yaralandı.
- Şüpheli Mehmet T., binadan etrafa ateş açtıktan sonra özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
- Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.
İstanbul Maltepe’de tartıştığı ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol’u tabancayla vurarak öldüren kiracı Mehmet T.’nin ikametgahında polis arama yaptı. Şüphelinin evinde yapılan incelemelerde çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, biber gazı ve mühimmat ele geçirildi.
EV SAHİBİ İLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Olay, saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61) hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.